قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: عدد كبير من الدول بات ينفق على خدمة الدين أكثر من الصحة والتعليم
وزير الصحة: ما يميز التمريض المصري الجمع بين العلم والمهارة والإنسانية
صورة تذكارية للقادة المشاركين في قمة أفريقيا - فرنسا المنعقدة بالعاصمة الكينية
برشلونة يؤمّن مشروعه بعد التتويج.. تجديد عقد هانز فليك حتى 2028
الرئيس السيسي: مصر تقدم حوافز جاذبة للاسـتثمار بالتوازي مع تطوير بنيتها التحتية
الرئيس السيسي: يجب تبني رؤية شاملة تعالج معضلة تمويل التنمية
مورينيو يطرق أبواب البرنابيو من جديد.. مشروع إنقاذ أم مغامرة أخيرة في ريال مدريد؟
مهيب يفجر مفاجأة: استمرار إمام عاشور مرتبط بمساواته بـ زيزو
الغيرة والحسد دفعها للإجرام.. الإعدام شنقا لموظفة في حضانة أنهت حياة ابنة جارتها بالفيوم
حمزة عبد الكريم.. ورقة برشلونة الرابحة في معركة الريمونتادا الحاسمة
الرئيس السيسي: مصر تواصل برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي
بسبب قضية مواريث .. الشيوخ يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب محمد لطفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحكومة: نظام المناطق الاستثمارية أحد آليات جذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الجديدة، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضا حول المناطق الاستثمارية، والضوابط الخاصة بإنشائها، وكذا المزايا التنافسية لها، كونها تتميز بوجود مكتب تنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإصدار التراخيص والموافقات اللازمة، مما يسهم في تيسير وتسريع الإجراءات، وتوفير بيئة محفزة للتشغيل، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات التطوير والتشغيل والإدارة.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور محمد فريد الموقف التنفيذي والتشغيل التجريبي للمنصة الالكترونية للمناطق الاستثمارية، مشيرا إلى أن هذه المنصة تمثل أداة عملية ضمن جهود الوزارة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، كما تهدف إلى توفير منصة رقمية موحدة لخدمة المستثمرين داخل المناطق الاستثمارية، مع إمكانية متابعة الطلبات إلكترونيًا، حيث تعد المناطق الاستثمارية ومنصتها الإلكترونية أحد الأنظمة الاستثمارية التي تُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المستثمرين، ما يعزز من جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار الدكتور فريد إلى أن الوزارة قد أطلقت حملة ترويجية للتعريف بالمناطق الاستثمارية كأحد أنظمة الاستثمار التي توفر بيئة عمل متكاملة للمستثمرين كإحدى آليات جذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مع تسليط الضوء على قصص النجاح بالمناطق الاستثمارية ومنها ميت غمر وبنها وبها مصانع تعمل بقطاعات اقتصادية مختلفة وذلك لمساندتها على النمو والتوسع وتمكينها من التصدير للخارج.

وأوضح الوزير الموقف الحالي للمناطق الاستثمارية؛ لافتا إلى أن هناك 12 منطقة استثمارية قائمة في 6 محافظات، تضم 1277 مشروعًا، بحجم استثمارات تبلغ 66.3 مليار جنيه، توفر حوالي 77.5 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 7 مناطق استثمارية تحت الإنشاء في 3 محافظات بمناطق كبرى تستهدف استيعاب 214 مشروعًا بإجمالي حجم استثمارات يبلغ بـ 4.11 تريليون جنيه تضخ على مدار ٢٠ عاما، ومن المتوقع أن تُسهم في توفير حوالي 1.2 مليون فرصة عمل.

كما تطرق الدكتور محمد فريد إلى استعراض مؤشرات الأداء واتجاهات النمو في المناطق الاستثمارية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، موضحًا في عرضه تحليلًا شاملاً لهذه المؤشرات، كاشفًا عن تحول نوعي لافت في أداء المناطق الاستثمارية، حيث أظهرت المؤشرات ارتفاعًا ملحوظًا في رؤوس الأموال خلال عام 2025، مما يعكس زيادة واضحة في متوسط حجم الاستثمار لكل مشروع.

وخلال اللقاء، أطلع وزير الاستثمار رئيس مجلس الوزراء على نتائج رئاسته للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة؛ حيث أشار الوزير إلى اهتمام الجانب البيلاروسي بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، ورغبته في توسيع نطاق الشراكات مع مصر في مجالات صناعات الآلات، والمعدات الثقيلة، والمركبات، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية.

كما أوضح الدكتور محمد فريد أن الزيارة شملت تنظيم منتدى أعمال "مصري – بيلاروسي" بمشاركة 24 شركة مصرية؛ بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكات في قطاعات ذات أولوية، من بينها الصناعات الهندسية، والآلات والمعدات، والصناعات الغذائية، والزراعة والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى الأدوية.

وقال "فريد" إنه أكد للجانب البيلاروسي استعداد مصر لتقديم الحوافز اللازمة لجعلها قاعدة تصديرية تنطلق منها المنتجات البيلاروسية نحو الأسواق العربية والأفريقية، مضيفا أن الجانب البيلاروسي يتطلع لأن تكون مصر مركزاً إقليمياً لتجميع وتصنيع الجرارات والمعدات والصناعات الدوائية والغذائية.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء العاصمة الجديدة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المناطق الاستثمارية المناطق الحرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

حفيدة عبدالرحمن ابو زهرة

أدعوا لعائلتنا .. حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة تنعيه برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

فيدان ومحمد بن عبدالرحمن

وزيرا خارجية قطر وتركيا يرفضان استحدام مضيق هرمز كسلاح حرب

رئيس وزراء قطر: الدوحة وأنقرة تدعمان كافة الجهود الرامية لانهاء الحرب في المنطقة

رئيس وزراء قطر: الدوحة وأنقرة تدعمان كافة الجهود الرامية لانهاء الحرب في المنطقة

الكويت

الداخلية الكويتية تقبض على 4 متسللين موالين للحرس الثوري الإيراني

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية بالمجان للكشف على الأسر الأولى بالرعاية بالمستشفى الجامعي

أورمان الشرقية
أورمان الشرقية
أورمان الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مشروع المخابز الآلية بالزقازيق ويطمئن على جودة الخبز المدعم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيلم القبلة الكهربائية.. الاستعدادات النهائية لافتتاح مهرجان كان

استعدادات مهرجان كان السينمائي الدولي
استعدادات مهرجان كان السينمائي الدولي
استعدادات مهرجان كان السينمائي الدولي

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد