يلا نشتغل مبادرة أسوانية لتأهيل الشباب لسوق العمل

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود وحدة السكان بالمحافظة خلال الفترة الحالية، والتى تأتى فى إطار مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى، وتحسين جودة الحياة للمواطنين .

وتهدف هذه الجهود إلى تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية، وخفض معدلات النمو السكانى، وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ، ودعم الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وذلك فى ظل رعاية مباشرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة منال عوض، وبدعم فنى مستمر من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة برئاسة فاطمة الزهراء جيل.

وفى هذا الإطار قامت وحدة السكان بمحافظة أسوان بقيادة رانيا مغربى بتنفيذ سلسلة من الفعاليات والمبادرات التنموية ، والتى جاء فى مقدمتها مبادرة " يلا نشتغل " ، وذلك بالتعاون مع بنك مصر ، ومؤسسة صناع الخير .

حيث تستهدف المبادرة تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال برنامج تدريبى وتوعوى متكامل يركز على نشر ثقافة الإبتكار وريادة الأعمال ، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لتطوير أعمالهم ، بما يساهم فى رفع القدرة التنافسية للشباب داخل سوق العمل .

وشهدت المبادرة تنفيذ فعاليات الأسبوع الأول بمدينتى أسوان ودراو على مدار 3 أيام تدريبية ، بإجمالى 220 شاباً وفتاة ، وذلك بحضور ممثلين عن بنك مصر ، فيما تولت تنظيم الفعاليات هناء محمد ربيع مقرر لجنة المتابعة لمركز أسوان ، وفاطمة الزهراء فتحى مقرر لجنة المتابعة لمركز دراو .

وإرتكزت الفعاليات على عدد من المحاور المهمة التى تستهدف دعم جهود الدولة فى التعامل مع القضية السكانية ، والتى شملت تعزيز الوعى بالحقوق الإنجابية ، والإستثمار فى الثروة البشرية ، ودعم المرأة ، وتحسين فرص التعليم والتدريب ، إلى جانب رفع الوعى المجتمعى بتأثير القضية السكانية على معدلات النمو الإقتصادى والتنمية المستدامة .

وتؤكد محافظة أسوان إستمرار جهودها فى دعم الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج التوعوية والتنموية التى تستهدف تمكين الشباب إقتصادياً ، وتحسين الخصائص السكانية ، والإستثمار فى رأس المال البشرى ، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، ورفع جودة الحياة للمواطن الأسوانى .