محافظ الغربية: 523 ألف مستفيد من مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تستهدف تنمية الإنسان المصري ورفع الوعي المجتمعي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مديرية الصحة بالغربية ضمن مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» في مجالات التوعية الصحية وتنظيم الأسرة والتدريب التخصصي.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن مديرية الصحة بالغربية نجحت خلال الربع الأول من عام 2026 في الوصول إلى 523 ألفًا و790 مستفيدًا من خدمات وأنشطة المبادرة، حيث قدم قطاع تنظيم الأسرة ونوادي المرأة خدماته لـ481 ألفًا و824 مستفيدة من خلال 285 وحدة صحية ثابتة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

تحسين خدمات المواطنين

وأشار محافظ الغربية إلى تنفيذ 176 ألفًا و353 زيارة منزلية بواسطة الرائدات الريفيات للتوعية والوصول إلى السيدات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب تسيير 370 العيادات المتنقلة، بما يسهم في تعزيز وصول الخدمات الصحية للمواطنين بسهولة وكفاءة.

وأضاف المحافظ أن المبادرة تضمنت أيضًا جانبًا مهمًا للتمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال تدريب 2599 سيدة على الحرف الصغيرة داخل نوادي المرأة، فضلًا عن تكثيف جهود التوعية بقطاع الإعلام والتربية السكانية عبر تنفيذ أكثر من 10 آلاف ندوة صحية وتثقيفية استفاد منها 41 ألفًا و114 مواطنًا بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والرياضية ومؤسسات المجتمع المدني.

توعية وتدريب تبادل الخبرات

وفي السياق ذاته، أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة الأطقم الطبية والإدارية، مشيرًا إلى تدريب 855 من العاملين بالقطاع الصحي، وتنفيذ 49 دورة تدريبية متخصصة في مجالات الإنعاش القلبي، ومكافحة العدوى، ومهارات الحضانات، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي الغربية.

تفعيل شبكة التعلم لليونسكو

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة، باعتبارها عضوًا بالشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو، مستمرة في نشر ثقافة التعلم المستدام بكافة القطاعات، بما يدعم جهود التنمية ويعزز بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحة.