إحالة أوراق 5 متهمين للمفتي لاتهامهم بإنهاء حياة سائق توك توك بالمحلة

أصدر رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية اليوم حكما قضائيا بإحالة أوراق 5 متهمين بينهم متهم حضوري و4 آخرين غيابيا إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا بتهمه إنهاء حياة سائق توك توك عقب التعدي عليه وبتر كف يده بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة قسم ثان المحلة.



قرار عاجل قضائيا



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيك بورود بلاغًا بنشوب مشاجرة وإصابة سائق توك توك بإصابات بالغة وبتر في كف يده بنطاق دائرة القسم .

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحريات المباحث



كما تبين من تحريات الاجهزه الامنيه قيام 5 متهمين بالتعدي على المجني عليه باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة أودت بحياته متأثرًا بها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المتهمين، بينما فر باقي المتهمين هاربين.

سقوط المتهم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.