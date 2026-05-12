واشنطن تايمز : سول في مأزق بعد تعرض ناقلة نفط كورية لهجوم بمسيرّتين بالخليج

أفادت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية بأن الصور والبيانات المتعلقة بالأضرار التي لحقت بهيكل ناقلة النفط (إتش إم إم نامو)، التي تشغلها كوريا الجنوبية، تشير إلى تعرضها لهجوم بطائرتين مسيرتين انطلقتا من جهة السواحل الإيرانية، وذلك أثناء توقف الناقلة قبالة سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة في الرابع من مايو الجاري.

وذكرت الصحيفة أنه رغم إدانة الحكومة الكورية الجنوبية للهجوم على السفن المدنية وتأكيدها على أنها تعمل على تحديد الجهة المسؤولة بدقة، إلا أن الحادث يضع سول في مأزق سياسي وقانوني؛ فالسفينة رغم تشغيلها كوريا إلا أنها ترفع علم بنما، وهو ما يعفي سول قانونا من الالتزام بالرد العسكري وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تعتبر الهجوم عملا عدائيا ضد الدولة التي يرفع العلم باسمها.

وأشارت التقارير إلى أن هذا التطور يزيد الضغوط على سول لاتخاذ موقف أكثر حزما، خاصة بعد رفضها المتكرر لطلبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمشاركة في تأمين مضيق هرمز، فيما كشفت التحقيقات التي أجراها فريق كوري في دبي أن الحادث لم يكن حريقا عرضيا كما أشيع في البداية، بل كان هجوما متعمدا استهدف الناقلة التي كانت راسية على بعد 60 ميلا بحريا من مدخل المضيق الاستراتيجي.