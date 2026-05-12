أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر: تصاعد مقلق للعنف في هايتي مع نقص حاد في تمويل الاستجابة

أ ش أ

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من حدوث طفرة مقلقة في العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، حيث سُجّلت ما يقرب من 2000 حادثة عنف قائم على النوع الاجتماعي، أي بمعدل حوالي 21 حالة يوميا.

وذكر مكتب (أوتشا) - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - وفقا ، شملت أكثر من 70 في المائة من هذه الحالات جرائم اغتصاب؛ وهو ما يمثل زيادة هائلة مقارنة بالربع السابق من العام، حيث كانت النسبة حينها تبلغ 49 في المائة.

ويأتي هذا التطور في أعقاب الارتفاع الحاد الذي شهده العنف القائم على النوع الاجتماعي في العام الماضي، حين سجّل الشركاء ما يزيد قليلا عن 8000 حادثة، وهي زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بعام 2024.

ووفقا للمكتب الأممي، فإنه على الرغم من تفاقم هذه الأزمة، لاتزال خدمات الدعم تعاني من نقص حاد في التمويل.. فحتى الآن هذا العام، لم يتم الحصول سوى على 1.2 مليون دولار من أصل 15 مليون دولار، أي ما يعادل 8 في المائة فقط من إجمالي المبلغ المطلوب.

وذكر مكتب (أوتشا) أن هذا النقص يقيد بشكل حاد وصول الناجيات إلى الرعاية الطبية الطارئة خلال "النافذة الزمنية الحرجة" البالغة 72 ساعة عقب التعرض للاعتداء، كما أنه يحد أيضا من إمكانية الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي، والمأوى المؤقت في حالات الطوارئ.

وأكدت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني في هايتي الحاجة الماسة إلى تعزيز وتوسيع نطاق التمويل المخصص لخدمات الصحة والحماية والدعم النفسي والاجتماعي، ولا سيما في المناطق الأكثر تضررا من أعمال العنف.

وبشكل عام، تواجه هايتي أزمة إنسانية حادة؛ حيث نزح داخليا نحو 1.45 مليون شخص، كما يعاني ما يقرب من ستة ملايين شخص، أي نصف سكان هايتي، من انعدام حاد في الأمن الغذائي.

ودعا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى توفير تمويل إضافي لتعزيز الخدمات المقدمة للناجيات، فضلا عن دعم جهود الحماية في المناطق الأكثر تضررا من أعمال العنف.

ف ط م

