قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبشير تبكي تاجر العسل بعد ما مات بخدعة من ابن أخوه | جريمة مؤسفة في طنطا
باكستان والصين تؤكدان أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين الملاحة في مضيق هرمز
رابط التقديم لمسابقة 4517 معلم مساعد قرآن كريم بالمعاهد الأزهرية
100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين
لأول مرة .. البحرية الأمريكية تعترض ناقلة يونانية تحمل نفطا عراقيا بعد تجاوزها هرمز
الأرصاد تحذر : استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل
وزارة الطاقة الأمريكية: نتوقع أن يظل مضيق هرمز مغلقا حتى أواخر مايو
طرح تذاكر المرحلة الأخيرة لمباريات مصر بكأس العالم 2026
"متحدث الخارجية الفرنسية": لا نؤيد الحل العسكري لفتح مضيق هرمز
ما حكم لبس النقاب وتغطية الوجه أثناء الإحرام في الحج؟ اعرفن كفارته
تحركات مفاجئة للدولار.. تراجع محدود مع استمرار التداول فوق 53 جنيها
قرار عاجل من مانشستر سيتي تجاه عمر مرموش .. ماذا ينتظر النجم المصري؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني: التحول للدعم النقدي يحقق مرونة أكبر ويراعي تغيرات الأسعار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، دعمه الكامل لتوجه الدولة نحو التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مشيراً إلى أن هذا التوجه يستند إلى دراسات متعمقة تستهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطن وتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية.


وأوضح جبيلي، خلال تصريحات هاتفية ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، أن نظام الدعم العيني بصورته الحالية قد يؤدي في بعض الأحيان إلى حصول المواطنين على سلع لا تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، أو يتم إعادة بيعها دون الاستفادة الحقيقية منها.


وأشار إلى أن الدعم النقدي يمنح المواطن حرية أكبر في تحديد أولوياته الشرائية، بما يمكنه من توجيه قيمة الدعم لشراء السلع والخدمات التي يحتاجها بصورة مباشرة ومرنة.


وشدد عضو مجلس النواب على أهمية ألا تكون قيمة الدعم النقدي ثابتة أو محددة بشكل جامد، بل يجب أن ترتبط بالأسعار الحقيقية للسلع في الأسواق، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين في ظل التغيرات الاقتصادية.


وأضاف أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يستوجب زيادة قيمة الدعم النقدي بصورة متوازية، لضمان استمرار قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، فيما يمكن مراجعة قيمة الدعم حال انخفاض الأسعار، بما يحقق العدالة والكفاءة في منظومة الدعم.

مجلس النواب الدعم النقدي التنمية الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

الشيبي

شبانة: حظ اتحاد الكرة "الأسود" إن ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | علامات تنذر بإصابتك بعدم تحمل الجلوتين.. حقائق غامضة عن فيروس هانتا

الطفل أنس

أنا عايز أعيش.. تبرع إماراتي بالملايين يعيد الأمل لطفل مصري يصارع ضمور العضلات

شوربة شوفان

دعم صحة القلب.. ماذا يحدث عند تناول شوربة الشوفان؟

بالصور

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ.. بطعم كريمي وشهي

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد