برلماني: التحول للدعم النقدي يحقق مرونة أكبر ويراعي تغيرات الأسعار

أكد الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، دعمه الكامل لتوجه الدولة نحو التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مشيراً إلى أن هذا التوجه يستند إلى دراسات متعمقة تستهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطن وتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية.



وأوضح جبيلي، خلال تصريحات هاتفية ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، أن نظام الدعم العيني بصورته الحالية قد يؤدي في بعض الأحيان إلى حصول المواطنين على سلع لا تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، أو يتم إعادة بيعها دون الاستفادة الحقيقية منها.



وأشار إلى أن الدعم النقدي يمنح المواطن حرية أكبر في تحديد أولوياته الشرائية، بما يمكنه من توجيه قيمة الدعم لشراء السلع والخدمات التي يحتاجها بصورة مباشرة ومرنة.



وشدد عضو مجلس النواب على أهمية ألا تكون قيمة الدعم النقدي ثابتة أو محددة بشكل جامد، بل يجب أن ترتبط بالأسعار الحقيقية للسلع في الأسواق، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين في ظل التغيرات الاقتصادية.



وأضاف أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يستوجب زيادة قيمة الدعم النقدي بصورة متوازية، لضمان استمرار قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، فيما يمكن مراجعة قيمة الدعم حال انخفاض الأسعار، بما يحقق العدالة والكفاءة في منظومة الدعم.