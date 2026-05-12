الصلح خير | أمن المنيا ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بملوي .. صور

استطاعت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أولاد منير وأولاد عبد الرحيم، بقرية اتقا التابعة لمركز ملوي جنوب المحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لإنهاء النزاعات الثأرية ودعم الاستقرار داخل القرى والمراكز.

وجاءت مراسم الصلح بتوجيهات اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبإشراف اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، واللواء حاتم ربيع، مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء حمدي رفعت، رئيس مباحث المديرية واللواء محمد العناني، حكمدار جنوب المنيا

بدأت جلسة الصلح في حضور القيادات الأمنية، ومن بينهم المقدم مصطفى عمر، رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا، والمقدم محمد بكر، وكيل فرع البحث الجنائي جنوب ، والرائد أحمد حمدان، رئيس مباحث مركز ملوي، إلى جانب عدد كبير من الأهالي والشخصيات العامة والدينية وأعضاء مجلس النواب.

وأكد الحاضرون خلال مراسم الصلح أهمية نبذ الخلافات، وتغليب صوت العقل والحكمة، والحفاظ على الروابط الاجتماعية بين أبناء القرية، مشيدين بدور الأجهزة الأمنية في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وإنهاء الخصومة بصورة تحفظ الأمن والسلم المجتمعي.

وخلال الجلسة تم تقديم الكفن وإنهاء الخلاف بين الطرفين بصورة رسمية، مع الاتفاق على توقيع غرامة مالية بحق أي طرف يُخالف شروط الصلح أو يُعيد إشعال النزاع مرة أخرى.

وانتهت مراسم الصلح بين العائلتين وسط حالة من الارتياح بين الأهالي، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية في إنهاء الخصومة وعودة الهدوء والاستقرار إلى القرية