إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أولاد عباس وعبد المعز بقرية تنده بالمنيا.. صور

شهدت قرية تنده التابعة لمركز ملوي جنوب المنيا، جلسة صلح لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "أولاد عباس" طرف أول، و"أولاد عبدالمعز " طرف ثانٍ، وسط أجواء سادها التسامح والحرص على حقن الدماء ولمّ الشمل بين أبناء القرية.

جاءت جلسة الصلح في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بالتعاون مع القيادات الشعبية والتنفيذية ولجان المصالحات العرفية، لنشر روح الأمن والاستقرار وإنهاء النزاعات الثأرية بمختلف قرى ومراكز محافظة المنيا، خاصة بمراكز الجنوب.

وشهدت مراسم الصلح حضورًا أمنيًا وشعبيًا كبيرًا، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء الخلافات وفتح صفحة جديدة يسودها الود والتسامح، بما يعزز حالة الأمن والاستقرار داخل المجتمع.

وقدمت لجنة المصالحات العرفية لجنوب المنيا الشكر قيادات وزارة الداخلية واعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار رؤوس العائلات بمركز ملوي، ولكل من ساهم في إتمام الصلح، مؤكدين أن إنهاء الخصومات الثأرية يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الأمن المجتمعي ونبذ العنف بين أبناء المحافظة.

