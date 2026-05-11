المنيا تحصد إنتاج 44 ألف فدان بطاطس وتصدر إلى أكثر من 90 دولة

ايمن رياض

كلّف اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، اللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة أعمال حصاد محصول البطاطس بقرية بردنوها التابعة لمركز مطاى، فى إطار حرص المحافظة على دعم الفلاح المنياوى وتذليل أى معوقات أمام عمليات التداول والتصدير، بما يضمن انتظام المنظومة الزراعية وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج والجودة.

وخلال جولته الميدانية، أكد اللواء دكتور محمد أنيس أن محافظة المنيا تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم القلاع الزراعية فى صعيد مصر، مشيراً إلى أن ما تشهده الحقول اليوم يعكس حجم الجهد المبذول من الدولة والمزارعين لتحقيق الأمن الغذائى ودعم الاقتصاد الوطنى، خاصة مع التوسع فى المحاصيل الاستراتيجية ذات الجدوى الاقتصادية والتصديرية.

وأضاف السكرتير العام أن محصول البطاطس يمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الزراعى بالمحافظة، ليس فقط من حيث الإنتاج والتصدير، ولكن أيضاً من خلال توفير فرص العمل وتشغيل العمالة بمختلف مراحل الزراعة والحصاد والتعبئة والتغليف.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد عبد الحميد العويسى وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن المساحة المنزرعة بمحصول البطاطس هذا العام بلغت نحو 44 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية يصل إلى 13 طنًا للفدان، مؤكداً أن محصول البطاطس يمثل الركيزة الرابعة فى منظومة الأمن الغذائى المصرى، إلى جانب كونه من أهم المحاصيل التصديرية التى تصل إلى أكثر من 90 دولة حول العالم، مشيراً إلى أن جودة التربة بمحافظة المنيا ساهمت فى إنتاج محصول يتمتع بمواصفات عالية تؤهله للمنافسة بقوة فى الأسواق العالمية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مديرية الزراعة فعّلت منظومة الـ QR Code لتسجيل بيانات الحقول وتقديم الإرشادات الفنية للمزارعين بشكل لحظى، إلى جانب ربط المزارعين بالاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، بما يسهم فى تعزيز فرص التسويق والتصدير وتقليل حلقات الوساطة.

وفى السياق ذاته، قالت المهندسة فاطمة عبد المنعم مدير الإرشاد الزراعى، إن الموسم الحالى شهد نجاحاً متميزاً فى زراعة صنف “تايكان” الجديد، الذى يتميز بانخفاض استهلاك الأسمدة وارتفاع مقاومته للأمراض، فضلاً عن جودة إنتاجه العالية، موضحة أنه تم تخصيص جزء من المحصول كتقاوى معتمدة للعروة الشتوية المقبلة لضمان استدامة الإنتاج والحفاظ على جودة السلالات المنزرعة.

وأضافت أن المنيا تشهد تنوعاً فى أصناف البطاطس المنزرعة لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير، ومن بينها أصناف المائدة مثل “كارا” و”اسبونتا” و”دايموند”، إلى جانب الأصناف الصناعية المستخدمة فى إنتاج “الشيبسى” مثل “هيرمس” و”روزيتا” و”ليدى روزيتا”.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد ورئيس الاتحاد العام للمصدرين، والمستشار يحيى عبد الغفار مدير الاتحاد، والمهندس محمد نبيل مندوب الشركة الهولندية، طه حسين رئيس مركز مطاى .

