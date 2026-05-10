رئيس مدينة بني مزار بالمنيا تستقبل صاحبة واقعة التوسل إليها لعدم إزالة منزلها وتعرض عليها شقة بالإسكان الاجتماعي

استقبلت المهندسة إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا، صاحبة واقعة التوسل اليها وانهيارها بالبكاء خلال تنفيذ قرار إزالة لأحد المباني المخالفة، وذلك داخل مكتبها بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار ، بحضور أسرة السيدة، في لقاء غلبت عليه أجواء من جبر الخواطر.

وذلك عقب حالة الجدل التي أثارها مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرضت رئيس مدينة بني مزار على السيدة تسليمها شقة بالإسكان الاجتماعي بشكل فوري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إلا أن السيدة رفضت العرض، مؤكدة أنها تمتلك منزلًا في قريتها ولا تحتاج إلى وحدة سكنية.

وأوضحت المهندسة إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إنه تم استقبال السيدة وأسرتها داخل مكتبها ، وتم احتواء الموقف وإنهاء أي خلافات بين الطرفين.

وأضافت رئيس المدينة: عرضنا على السيدة شقة بالإسكان الاجتماعي، لكنها رفضت وأكدت أنها غير محتاجة، وأن حالتها المادية ميسورة وتمتلك منزلًا في قريتها.

وأكدت رئيس المركز، أن ما حدث خلال تنفيذ قرار الإزالة كان في إطار تطبيق القانون وتنفيذ التعليمات، مشيرة إلى أن المبنى محل الواقعة مخالف ولم يكتمل بناؤه، وأن الأجهزة التنفيذية تتعامل مع مخالفات البناء وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

واختتم اللقاء بالتراضي بين الطرفين، وسط تأكيدات على احترام القانون ومراعاة البعد الإنساني في التعامل.