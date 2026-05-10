الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جامعة المنيا تستقبل لجان الجودة لتقييم كليات التربية النوعية والآداب وعلوم الرياضة

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، فرق لجان المراجعة الخارجية التابعة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، خلال زيارتها الرسمية لكليات التربية النوعية والآداب وعلوم الرياضة؛ وذلك للوقوف على مدى استيفاء الكليات لمعايير الاعتماد المؤسسي، والاعتماد البرامجي لعدد من برامجها الأكاديمية، في إطار توجه الجامعة نحو ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وفق أحدث المعايير الأكاديمية.

تأتي الزيارة ضمن تنفيذ الخطة الاستراتيجية لجامعة المنيا، الهادفة إلى تطوير كلياتها وبرامجها التعليمية، وتحقيق التميز في مخرجات العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بما يدعم مكانة الجامعة التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

وضمّت فرق لجان المراجعة الخارجية نخبةً من المتخصصين والخبراء في مجال ضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث ترأس فريق الاعتماد المؤسسي والبرامجي لبرنامجي: التربية الموسيقية والاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية الدكتور إبراهيم عبد الغفار محمد محمد بدران، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، فيما تولّى الدكتور خالد صلاح الدين حسن علي، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، رئاسة فريق برنامجي الصحافة والإذاعة والتليفزيون، كما ترأست الدكتورة فاطمة محمد عبد الوهاب، أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة بنها، فريق برنامجي تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي، كما ترأست لجنة الاعتماد المؤسسي بكلية الآداب الدكتورة نيلي عبد الخالق علي الحداد، أستاذ اللغة الألمانية بجامعة عين شمس، ورئيس فريق الاعتماد المؤسسي، فيما تولّت الدكتورة دعاء عبد الكريم عبد الرجال، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة العاصمة، رئاسة فريق برنامجي اللغة العربية وعلم الاجتماع.

وفي كلية علوم الرياضة، ترأس الدكتور علاء الدين عبد العزيز، الأستاذ بجامعة المنوفية، لجنة الاعتماد المؤسسي، وذلك في إطار أعمال الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتقييم الكليات والبرامج الأكاديمية وفق المعايير المعتمدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد شوقي زهران نائب رئيس الجامعة الأسبق ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتورة إيمان الشريف عميد كلية التربية النوعية ومستشار رئيس الجامعة لريادة الأعمال، والدكتور إبراهيم أبو الخير عميد كلية الآداب، والدكتور عمرو سليمان عميد كلية علوم الرياضة.

ورحّب الدكتور عصام فرحات بأعضاء لجان المراجعة، مؤكدًا أن جامعة المنيا تضع ملف الجودة والاعتماد على رأس أولوياتها باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير التعليم الجامعي وتحقيق الاستدامة الأكاديمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل وفق رؤية مؤسسية واضحة ترتكز على تطبيق أعلى معايير الجودة في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية والإدارية.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة المنيا تسير بخطى ثابتة نحو دعم جميع كلياتها للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، من خلال تنفيذ خطة استراتيجية شاملة تقوم على تطوير البنية التحتية التعليمية، وتحديث اللوائح والبرامج الدراسية، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز ثقافة التقييم الذاتي والتحسين المستمر داخل الكليات.

بدوره أوضح الدكتور أحمد شوقي زهران أن فرق المراجعة ستباشر أعمالها على مدار الزيارة من خلال مراجعة الوثائق والملفات الداعمة، وتقييم بيئة العمل والبنية المؤسسية، إلى جانب عقد لقاءات موسعة مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والخريجين وأصحاب المصلحة؛ للتأكد من مدى استيفاء الكليات لمعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي وفقًا لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

