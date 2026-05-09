محافظ المنيا: نعمل مع النواب لتلبية مطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات

عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عدد من المقترحات والمطالب الجماهيرية بمختلف مراكز المحافظة، في إطار الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والسلطة التشريعية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جبر نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير المساعد للمحافظة، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية، من بينهم الصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والزراعة، والإصلاح الزراعي، والتموين، والري، والتضامن الاجتماعي، وشركة الكهرباء.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية الدور الرقابي والتشريعي الذي يقوم به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم حلقة الوصل المباشرة بين المواطنين والجهاز التنفيذي، مشددًا على أن المحافظة تتبنى نهجًا تفاعليًا قائمًا على الاستماع إلى مطالب المواطنين والعمل على دراستها ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالخدمات الأساسية، وسبل تحسين مستوى المرافق العامة، ودعم القطاعات الخدمية المختلفة، بما يحقق تطلعات المواطنين ويلبي احتياجاتهم في مختلف القرى والمراكز.

وأشار اللواء عماد كدواني إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا استمرار عقد اللقاءات الدورية مع النواب لمتابعة المشكلات على أرض الواقع، وتسريع وتيرة العمل في المشروعات الخدمية والتنموية، بما يحقق التنمية المستدامة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وأعرب أعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ عن تقديرهم لجهود اللواء عماد كدواني، مشيدين بحالة التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والبرلمانية، وما يبذله المحافظ من جهود ميدانية وجولات مستمرة لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مؤكدين دعهم الكامل لكافة المبادرات والمشروعات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المنيا.