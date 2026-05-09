قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يخسر بهدف من اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية
أوبل تستعين بالتكنولوجيا الصينية لإطلاق جيل كهربائي جديد في 2026
مستشار رئيس الجمهورية : مصر خالية تماماً من فيروس هانتا
برلماني: افتتاح جامعة سنجور يعكس مكانة الإسكندرية الثقافية والعلمية
مياه الجيزة: إصلاح تسريب الخط الرئيسي بشارع ربيع الجيزي وعودة الخدمة تدريجيًا
ليندسي جراهام: أي تسوية مع طهران يجب أن تشترط إنهاء "رعايتها الوكلاء بالمنطقة"
سوريا .. القبض على وجيه علي العبد الله مدير مكتب بشار الأسد
واشنطن تفرض عقوبات على شركات صينية بتهمة دعم الهجمات الإيرانية ضد القوات الأمريكية
بعد توبيخ وزير النقل لمهندس.. معلومات عن محور سمنود في الغربية
‏MG 07 الجديدة.. سيدان كوبيه بتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة
فصل الكهرباء غدًا عن 4 مناطق بدسوق في كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
ساويرس تعليقا على انفعال كامل الوزير في وجه المهندس.. كان رحيم معاه هو لا مذاكر ولا فاهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: نعمل مع النواب لتلبية مطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات

محافظ المنيا مع النواب
محافظ المنيا مع النواب

عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عدد من المقترحات والمطالب الجماهيرية بمختلف مراكز المحافظة، في إطار الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والسلطة التشريعية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جبر نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير المساعد للمحافظة، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية، من بينهم الصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والزراعة، والإصلاح الزراعي، والتموين، والري، والتضامن الاجتماعي، وشركة الكهرباء.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية الدور الرقابي والتشريعي الذي يقوم به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم حلقة الوصل المباشرة بين المواطنين والجهاز التنفيذي، مشددًا على أن المحافظة تتبنى نهجًا تفاعليًا قائمًا على الاستماع إلى مطالب المواطنين والعمل على دراستها ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالخدمات الأساسية، وسبل تحسين مستوى المرافق العامة، ودعم القطاعات الخدمية المختلفة، بما يحقق تطلعات المواطنين ويلبي احتياجاتهم في مختلف القرى والمراكز.

وأشار اللواء عماد كدواني إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا استمرار عقد اللقاءات الدورية مع النواب لمتابعة المشكلات على أرض الواقع، وتسريع وتيرة العمل في المشروعات الخدمية والتنموية، بما يحقق التنمية المستدامة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وأعرب أعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ عن تقديرهم لجهود اللواء عماد كدواني، مشيدين بحالة التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والبرلمانية، وما يبذله المحافظ من جهود ميدانية وجولات مستمرة لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مؤكدين دعهم الكامل لكافة المبادرات والمشروعات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المنيا.

المنيا محافظ المنيا النواب مطالب المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

حالة الطقس

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

كارنيه الطالبة المتوفية

وفاة طالبة بجامعة الأزهر في حادث قطار بتفهنا الأشراف.. صور

القاضي المتهم بقتل طليقته

قرار عاجل من المحكمة في محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي بـ 6 أكتوبر

المتهم

تفاصيل مرعبة في محاكمة المستشار المتهم بقتل طليقته فى 6 أكتوبر

أرشيفية

بعد إصابة العشرات في غزة .. ما هو مرض الثلاسيميا ؟

امام عاشور

أحمد حسن يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

آيات قبل النوم

بـ5 آيات قبل النوم تنجو من المصائب وتستيقظ على فرج ورزق واسع

صلاة التوبة

ركعتان تمحوان الذنوب وتفتحان باب المغفرة.. الإفتاء تنصح بهما

الدعاء

هل هناك دعاء مخصوص لهداية الأبناء والمحافظة على الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

أوبل تستعين بالتكنولوجيا الصينية لإطلاق جيل كهربائي جديد في 2026

أوبل الكهربائية
أوبل الكهربائية
أوبل الكهربائية

‏MG 07 الجديدة.. سيدان كوبيه بتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة

MG 07
MG 07
MG 07

ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

دينزا Z
دينزا Z
دينزا Z

أسعار شيفروليه سبارك موديل 2009 المستعملة في مصر

شيفروليه سبارك
شيفروليه سبارك
شيفروليه سبارك

فيديو

اعترافات القاضي

تحملت 10 سنوات.. اعترافات صادمة لقاض أنهى حياة طليقته في الشارع

فيروس هانتا

فيروس هانتا المميت .. هل تحول إلى وباء يهدد العالم؟

دينزا Z

ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

شمس الكويتية

شمس الكويتية: بخاف من الموت ورأيت وفاتي في الحلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد