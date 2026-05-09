مصلحتك.. مبادرة توعوية لحماية العاملين بالجهاز الإداري من الإدمان بالمنيا

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة المنيا مبادرة توعوية تحت عنوان " مصلحتك" تستهدف العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمصالح الحكومية، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف جهود التوعية بمخاطر تعاطي المواد المخدرة داخل بيئة العمل.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ لقاءات ومحاضرات توعوية للتعريف بالقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي ينص على إنهاء خدمة الموظف حال ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة، بما يدعم جهود الدولة في بناء جهاز إداري كفء ومنضبط وخالٍ من التعاطي.

وأكدت المبادرة استمرار تقديم خدمات الدعم والعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان “16023”، والذي يتيح العلاج مجانًا وفي سرية تامة لأي موظف يتقدم طواعية لطلب العلاج قبل التعرض للمساءلة القانونية، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الوظيفي والأسري.

كما شهدت المبادرة مشاركة الدكتور وائل حسين الأستاذ بكلية التربية الرياضية، حيث تناول خلال المبادرات أهمية تبني أسلوب حياة صحي، ودور ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية في الوقاية من الإدمان وتعزيز الصحة الجسدية.

واوضحت إسراء رفعت، منسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة المنيا، أن المبادرة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من العاملين بمؤسسات الدولة، وتشجيع من يحتاج إلى العلاج على التقدم طواعية، في إطار جهود الدولة لبناء بيئة عمل آمنة وصحية خالية من التعاطي.



يذكر أن المبادرة تأتي ضمن خطة متكاملة لنشر الوعي بين الموظفين بمختلف الجهات الحكومية، ورفع مستوى الإدراك بخطورة الإدمان وتأثيره السلبي على الأداء الوظيفي والاستقرار الأسري والمجتمعي، إلى جانب تعزيز الانضباط داخل بيئة العمل.

