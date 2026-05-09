الموجة 29.. استمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

قاد الدكتور محمد جبر، نائب محافظ المنيا، حملة ميدانية بقرية دماريس لمتابعة ورصد مخالفات البناء.

رافقه الدكتور سعيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمواصلة التصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعامل الفوري مع أي تعديات في المهد.

وأسفرت الحملة عن رصد أعمال بناء مخالفة بأحد العقارات، حيث تم إيقاف أعمال فك الشدة الخشبية بالدور الثامن العلوي، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيال المخالفة، مع التحفظ على الأدوات ومواد البناء المستخدمة، تنفيذًا للقانون وردعًا للمخالفين.

وأكد نائب المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ حملات الإزالة والمتابعة الميدانية على مدار الساعة، ضمن أعمال الموجة 29 لإزالة التعديات، مشددًا على عدم السماح بأي أعمال بناء مخالفة أو تعديات على الأراضي، حفاظًا على النسق الحضاري والسلامة العامة وفرضًا لهيبة الدولة.

ومن جانبها، أوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا استمرار أعمال الرصد والمتابعة بجميع القرى والأحياء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة يتم رصدها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على حق الشعب والتصدي للبناء العشوائي.