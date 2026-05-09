محافظ المنيا: توريد معدات حديثة لدعم أعمال مديرية الطرق ورفع كفاءة التنفيذ

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن توريد مجموعة من المعدات الحديثة لمديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة تنفيذ مشروعات إنشاء وتسوية الطرق.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز قدرات مديرية الطرق والنقل، وزيادة معدلات الإنجاز وتحسين جودة الأعمال المنفذة، بما يسهم في الارتقاء بالبنية التحتية لشبكة الطرق داخل المحافظة، وتحقيق السيولة المرورية وخدمة المواطنين.

وأشار اللواء كدواني إلى أن إدخال معدات حديثة ومتطورة يواكب أحدث النظم العالمية في مجال إنشاء وصيانة الطرق، بما يدعم خطط الدولة في التنمية المستدامة، مؤكدًا استمرار دعم القطاعات الخدمية بكافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق أفضل نتائج على أرض الواقع.