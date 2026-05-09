رئيس جامعة المنيا: نواجه ظاهرة الغش الإلكتروني بخطة شاملة

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قيام الجامعة بمواجهة ظاهرة الغش والغش الإلكتروني بخطة شاملة ، وذلك في إطار حرص الجامعة على ترسيخ بيئة تعليمية عادلة وآمنة، تقوم على مبادئ النزاهة الأكاديمية وتكافؤ الفرص، وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية بين الطلاب، بما يحفظ مكانة الشهادة الجامعية ويصون مصداقية العملية التعليمية.

وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة باعتبارها مؤسسة تعليمية وطنية، لا يقتصر دورها على تقديم المعرفة ومنح الدرجات العلمية فحسب، بل يمتد ليشمل بناء الوعي وتشكيل الشخصية وإعداد كوادر قادرة على الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع والوطن، مشددًا على أن الغش بجميع صوره يمثل سلوكًا مرفوضًا شرعًا وقانونًا وأخلاقيًا، لما يتضمنه من إخلال بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، فضلًا عن تأثيراته السلبية على جودة المخرجات التعليمية وثقة المجتمع في الكفاءات العلمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الخطة تضمنت محورًا وقائيًا وتوعويًا يهدف إلى بناء وعي حقيقي لدى الطلاب بخطورة الغش وآثاره السلبية، من خلال تنظيم الندوات التثقيفية داخل الكليات، وتضمين دليل الطالب التعليمات الخاصة بحظر الغش والعقوبات المقررة، إلى جانب إعداد الملصقات التوعوية داخل مقار اللجان، ونشر التعليمات المنظمة عبر المواقع الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن إطلاق حملات طلابية بالتعاون مع اتحاد الطلاب لترسيخ ثقافة النزاهة والانضباط.

وشدد الدكتور فرحات على أن الجامعة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي حالات غش أو شروع فيه، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، مؤكدًا أن تطبيق الخطة سيتم بكل حزم وشفافية، بما يضمن حماية حقوق الطلاب المجتهدين، وترسيخ قيم الأمانة العلمية، وتوفير بيئة امتحانية عادلة وآمنة تعكس مكانة جامعة المنيا ورسالتها التعليمية والوطنية.

أوضح الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الخطة تضمنت الالتزام بالحضور المبكر لجميع عناصر العملية الامتحانية في مدة لا تقل عن نصف ساعة عن موعد بدء الامتحان، مع حظر دخول أي طالب بعد توزيع ورق الأسئلة، وحظر دخول أي طالب دون إثبات شخصية رسمي، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة والساعات الذكية، والكاميرات الذكية، والكارت الذكي للاتصالات، أو أي وسائط إلكترونية داخل اللجان، مع اعتبار حيازة أي وسيلة من وسائل الغش قرينة على الشروع فيه تستوجب المساءلة القانونية الفورية.

كما شملت الإجراءات تنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى اللجان تحت إشراف كامل من الأمن الإداري، وعدم السماح بالتأخر عن موعد الامتحان، وحظر الخروج قبل انقضاء نصف زمن الامتحان، مع الالتزام الكامل بالهدوء والانضباط داخل اللجان، إلى جانب إخضاع الامتحانات الشفهية والعملية لنفس الضوابط التأديبية والتنظيمية المطبقة على الامتحانات التحريرية