محافظة المنيا: غلق 31 منشأة وتحرير 111 محضرًا منوعا خلال حملة بمركزي المنيا وملوي

أعلنت محافظة المنيا عن غلق 31 منشأة وتحرير 111 محضرا منوعًا، خلال حملات مشتركة نفذتها اللجنة العليا للإشغالات بعدد من القطاعات بمركزي المنيا وملوي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أكد محافظ المنيا اللواء عماد كدواني -حسب بيان عن المحافظة اليوم/السبت/- مواصلة تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية المكبرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمحال العامة، وفرض الانضباط والتصدي لكافة المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة باستعادة الوجه الحضاري وتحقيق الالتزام بالقانون.

وشدد المحافظ على تنفيذ الحملات الميدانية بشكل دوري ومستمر مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تقنين الأوضاع وتحقيق الانضباط داخل الشارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

ودعا محافظ المنيا أصحاب الأنشطة التجارية والمنشآت إلى الاستفادة من التيسيرات المقدمة لاستخراج التصاريح المؤقتة، والتي يتم إصدارها خلال أسبوع واحد فقط ومزودة بـ “QR Code”، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق الالتزام القانوني.

وأفاد البيان أن المحافظ تناول تقريرًا بشأن جهود الحملات المشتركة التي نفذتها اللجنة العليا للإشغالات برئاسة الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، بعدد من القطاعات بمركزي المنيا وملوي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

والتى اسفرت عن غلق 12 منشأة بحي شمال مدينة المنيا، إلى جانب تحرير 35 محضرًا متنوعًا، كما تم بمدينة ملوي غلق 19 منشأة وتحرير 36 محضرًا، وذلك ضمن المتابعة المستمرة للأنشطة التجارية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية والتنظيمية.

وفي مجال الرقابة التموينية، أوضح التقرير أنه تم تحرير 10 محاضر إعدام بواسطة هيئة سلامة الغذاء، إلى جانب 30 محضرًا متنوعًا حررتها إدارة تموين ملوي، تنوعت بين مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية وعدم الالتزام بالقوانين المنظمة للتداول والبيع.