محافظ المنيا يهنئ حجاج الجمعيات الأهلية : أنتم سفراء للوطن في الأراضي المقدسة

قدّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أسمى آيات التهنئة القلبية لحجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة لموسم حج 2026، وذلك تزامنًا مع الاستعدادات النهائية لانطلاق أول أفواج الحجاج يوم 14 مايو الجاري، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودة سالمة إلى أرض الوطن.

وأكد محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا برعاية ضيوف الرحمن، وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية التي تضمن لهم أداء مناسك الحج في سهولة ويسر، مشيرًا إلى أن رحلة الحج تمثل رسالة سامية تعكس صورة مصر الحضارية وقيمها الأصيلة.

وقال اللواء كدواني إن حجاج بيت الله الحرام يمثلون سفراء للوطن في الأراضي المقدسة، داعيًا إياهم إلى التحلي بالسلوك المشرف، والإكثار من الدعاء لمصر بأن يديم الله عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق قيادتها في استكمال مسيرة التنمية والبناء.

وأوضح اللواء كدوانى أن المحافظة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، سخّرت كافة إمكاناتها لتوفير الدعم اللازم للحجاج وتيسير الإجراءات الخاصة بسفرهم، مشددًا على أهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات المنظمة لرحلة الحج، بما يضمن سلامة الجميع وانتظام الرحلات.

وخلال لقائه بالحجاج، حرص محافظ المنيا على التقاط الصور التذكارية معهم وسط أجواء سادتها البهجة والروحانيات، مشاركًا إياهم فرحتهم بهذه الرحلة المباركة، وذلك بحضور اللواء ايهاب خالد فتح الباب والدكتور حماده حلبي عضوى مجلس النواب،

وقام عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، بتسليم الحجاج جوازات السفر الخاصة بهم، إلى جانب عدد من المستلزمات والهدايا المقدمة لتيسير رحلتهم، مؤكدًا الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بسفر الأفواج.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن إجمالي عدد حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة هذا العام بلغ 494 حاجًا، يرافقهم 11 مشرفًا، بينهم 135 حاجًا بالمستوى الثاني، و359 حاجًا بالمستوى الثالث، على أن ينطلق أول الأفواج يوم 14 مايو الجاري.

