الحبس سنة لسمسار فيصل بتهمة تهديد طبيبة والتعدي عليها

أصدرت محكمة الهرم الجزئية، اليوم الثلاثاء، حكمًا بحبس المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سمسار فيصل" لمدة سنة مع النفاذ، بعد إدانته بتهديد طبيبة والتعدي عليها داخل دائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة.





وكانت جهات التحقيق قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بتهديد طبيبة بسبب خلافات مالية تتعلق بمبلغ 75 ألف جنيه.





وكشف أمر الإحالة أن المتهم استعرض القوة ولوّح بالعنف في مواجهة المجني عليها، مهددًا بإلحاق الأذى بها، بقصد ترويعها والتأثير على إرادتها وفرض سطوته عليها، لإجبارها على القيام بعمل أو الامتناع عنه، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون المنظمة لأعمال الوساطة التجارية.





وأضافت التحقيقات أن الواقعة أثارت حالة من الخوف والذعر لدى المجني عليها، ما دفعها لتحرير محضر بالواقعة، قبل أن تتولى النيابة التحقيق وإحالة المتهم للمحاكمة التي انتهت بمعاقبته بالحبس سنة مع النفاذ.