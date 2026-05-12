وزارة الطاقة الأمريكية: نتوقع أن يظل مضيق هرمز مغلقا حتى أواخر مايو

توقعت وزارة الطاقة الأمريكية، استمرار غلق مضيق هرمز حتى أواخر مايو مع استئناف تدريجي لحركة الملاحة في يونيو، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وأفادت وزارة الطاقة الأمريكية، بانقطاع 10.5 مليون برميل يوميامن إنتاج النفط الخام خلال أبريل من العراق ودول الخليج.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن وفدا إيرانيا بحث مع مسؤولين عمانيين في العاصمة مسقط التطورات في مضيق هرمز والعبور الآمن للسفن، في ظل الحصار البحري الأمريكي لإيران.

وأمس صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، بأن مطالب إيران من الولايات المتحدة مشروعة وعادلة.

وتطالب إيران بإنهاء الحرب، ورفع الحصار والقرصنة، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ظلما نتيجة للضغوط الأمريكية.