اجتماع قانوني وتقني بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز في مسقط

أفادت وكالة تسنيم، بأن مسقط استضافت اجتماعا قانونيا وتقنيا بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت وكالة تسنيم، إن الاجتماع بحث آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز والترتيبات الخاصة بضمان العبور الآمن للسفن.

وأضافت وكالة تسنيم:، أن الجانبان أكدا خلال اللقاء على حقوقهما وصلاحياتهما السيادية على مضيق هرمز باعتباره جزءا من المياه الإقليمية لكلا البلدين.

وتابعت وكالة تسنيم:" الوفد الإيراني عقد اجتماعا مع الأمين العام للمنظمة الدولية للملاحة البحرية لبحث القضايا الفنية المرتبطة بسلامة الملاحة في هرمز".