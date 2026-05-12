خبير سياحي : جولة ماكرون في الإسكندرية دعاية عالمية مجانية تعزز مكانة المقصد المصري

أكد الدكتور حسام هزاع، خبير سياحي، أن الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإسكندرية، وتجوله وسط المواطنين، بعثت برسالة طمأنة قوية إلى العالم بشأن حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها مصر، مشيراً إلى أن الزيارة أسهمت في تقديم دعاية سياحية عالمية مجانية تقدر بمليارات الدولارات.

وأوضح هزاع، خلال تصريحات هاتفية ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، أن اهتمام وسائل الإعلام العالمية بزيارة رئيس دولة بحجم فرنسا يعكس قوة العلاقات التي تربط مصر بمختلف دول العالم، إلى جانب الثقة الدولية في المقصد السياحي المصري.

وأشار الخبير السياحي إلى أن جولة ماكرون في شوارع الإسكندرية ستنعكس بصورة مباشرة على زيادة معدلات الحجوزات السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تنامي اهتمام السائحين بالمقاصد الآمنة والمستقرة.

وفيما يتعلق بالموسم السياحي المقبل، أكد أن مؤشرات الحجوزات للموسم الشتوي تبدو إيجابية للغاية، لا سيما في قطاع السياحة الثقافية، الذي يبدأ نشاطه الرئيسي من أكتوبر وحتى نهاية أبريل.

وأضاف أن مدن البحر الأحمر ومدينة العلمين تشهد إقبالاً متزايداً على السياحة الشاطئية، متوقعاً استمرار نمو هذا النمط السياحي خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، بالتوازي مع استمرار تدفق أنماط أخرى من السياحة على مدار العام، مثل السياحة البيئية، والرياضية، وسياحة المؤتمرات.