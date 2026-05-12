الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

توك شو

التعليم تدخل الثقافة المالية والذكاء الاصطناعي للثانوي .. ومحافظ استثمارية للطلاب الناجحين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
محمود محسن

تواصل وزارة التربية والتعليم خطواتها لتطوير المنظومة التعليمية عبر إدخال مهارات جديدة تواكب متطلبات سوق العمل والتكنولوجيا الحديثة، حيث أعلنت الوزارة إطلاق مادة «نشاط الثقافة المالية» لطلاب الصف الثاني الثانوي بالتعاون مع منصة يابانية متخصصة، بهدف تعزيز وعي الطلاب بالمفاهيم الاقتصادية والاستثمارية. كما كشفت الوزارة عن استمرار التوسع في تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطبيق إجراءات رقابية مشددة داخل لجان الامتحانات لضمان الانضباط وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

التعليم تطلق تجربة للثقافة المالية لطلاب الثانوية بالتعاون مع منصة يابانية
 

أعلن شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزير استعرض رؤية شاملة لتطوير المنظومة التعليمية، تتضمن تعزيز التعاون مع اليابان وتوسيع الاستفادة من تجربتها في بناء مهارات الطلاب.

وقال زلطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه سيتم تدريس مادة «نشاط الثقافة المالية» لطلاب الصف الثاني الثانوي عبر منصة يابانية متخصصة، كأحد الأنشطة غير الخاضعة للنجاح والرسوب.

 تدريبهم عمليًا على مفاهيم الاستثمار

وتايع أن الطلاب الناجحين في التقييم سيُتاح لهم فتح محفظة استثمارية بقيمة 500 جنيه في البورصة، بهدف تدريبهم عمليًا على مفاهيم الاستثمار والتعاملات المالية الحديثة.

التعليم: إدخال الثقافة المالية للثانوي وتوسع في الذكاء الاصطناعي مع إجراءات صارمة للامتحانات
 

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، شادي زلطة، أن الوزارة تستعد لبدء تدريس مادة الثقافة المالية لطلاب الصف الثاني الثانوي اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، مؤكدا أنه ستكون ضمن الأنشطة التعليمية بالتعاون مع الجانب الياباني، دون أن تدخل ضمن مواد الرسوب والنجاح.

وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الوزارة كانت قد بدأت بالفعل هذا العام تطبيق مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي، مؤكدا  أنه لاقت تفاعلًا ملحوظًا من الطلاب وحققت نسب نجاح مرتفعة، كما يحصل الناجحون فيها على شهادات معتمدة من جامعة هيروشيما تتيح لهم فرصًا للعمل عبر الإنترنت مع شركات عالمية.

توفير بيئة امتحانية منضبطة

وأشار متحدث التربية والتعليم إلى أن الوزارة خلال الإمتحانات تعمل على إحكام الرقابة داخل اللجان عبر زيادة الاعتماد على الكاميرات وتحديثها، إلى جانب تعزيز الإجراءات الأمنية حول المدارس لمنع أي محاولات غش أو تسريب، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة امتحانية منضبطة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
جانب من الحادث
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
