التعليم: إدخال الثقافة المالية للثانوي وتوسع في الذكاء الاصطناعي مع إجراءات صارمة للامتحانات

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، شادي زلطة، أن الوزارة تستعد لبدء تدريس مادة الثقافة المالية لطلاب الصف الثاني الثانوي اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، مؤكدا أنه ستكون ضمن الأنشطة التعليمية بالتعاون مع الجانب الياباني، دون أن تدخل ضمن مواد الرسوب والنجاح.

وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الوزارة كانت قد بدأت بالفعل هذا العام تطبيق مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي، مؤكدا أنه لاقت تفاعلًا ملحوظًا من الطلاب وحققت نسب نجاح مرتفعة، كما يحصل الناجحون فيها على شهادات معتمدة من جامعة هيروشيما تتيح لهم فرصًا للعمل عبر الإنترنت مع شركات عالمية.

توفير بيئة امتحانية منضبطة

وأشار متحدث التربية والتعليم إلى أن الوزارة خلال الإمتحانات تعمل على إحكام الرقابة داخل اللجان عبر زيادة الاعتماد على الكاميرات وتحديثها، إلى جانب تعزيز الإجراءات الأمنية حول المدارس لمنع أي محاولات غش أو تسريب، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة امتحانية منضبطة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.