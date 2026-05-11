الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية: أكثر من 673 ألف مستفيد من فعاليات “أنا متعلم مدى الحياة” خلال أبريل

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات التعليمية والتنموية التي تستهدف بناء الإنسان المصري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في التعليم وتنمية الوعي والمعرفة لدى النشء والشباب، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مديرية التربية والتعليم بالغربية في نشر ثقافة التعلم مدى الحياة وتحفيز الطلاب على المشاركة الإيجابية في الأنشطة المختلفة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأشار المحافظ إلى أن مديرية التربية والتعليم بالغربية واصلت خلال شهر إبريل 2026 تنفيذ فعاليات مبادرة “أنا متعلم مدى الحياة”، والتي شهدت تنفيذ 16 ألفًا و126 فعالية متنوعة بمختلف الإدارات التعليمية، استفاد منها 673 ألفًا و317 مواطنًا من مختلف الفئات العمرية، في إطار تعزيز مفاهيم التعلم المستمر وتنمية المهارات الشخصية والمجتمعية.

تحرك تنفيذي 

وأوضح محافظ الغربية أن الفعاليات تضمنت تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية والتوعوية، من بينها “أنا موفر” و”حضورك تفوقك”، بمشاركة تجاوزت 172 ألف مشارك، إلى جانب تنظيم مسابقات ثقافية وفنية وصحفية استفاد منها نحو 100 ألف طالب وطالبة، بما يسهم في تنمية روح الإبداع وصقل المواهب لدى الطلاب.

توعية الشباب 

كما شملت الأنشطة تنفيذ 2139 جلسة للدعم النفسي وبناء الشخصية ضمن مبادرات “تواصل بثقة” و”بناء الشخصية”، بمشاركة تقارب 49 ألف مستفيد، فضلًا عن تنفيذ أنشطة بيئية ومجتمعية متنوعة تضمنت زراعة الأشجار وإعادة تدوير المخلفات، بمشاركة أكثر من 24 ألف مشارك، بالإضافة إلى فعاليات رياضية وكشفية شهدت إقبالًا واسعًا من طلاب المدارس بمختلف الإدارات التعليمية.

تبادل الخبرات 

واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في دعم الأنشطة التعليمية والثقافية التي تُسهم في بناء جيل واعٍ قادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والمجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

