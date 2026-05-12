أحمد موسى : لقاءات مهمة للرئيس السيسي في قمة أفريقيا - فرنسا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك لقاءات هامة للرئيس السيسي في قمة افريقيا فرنسا وكلمة في غاية الأهمية، مضيفا أن الرئيس السيسي يلتقي قادة العالم على هامش القمة.

واضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك نشاط مكثف للرئيس السيسي في قمة افريقيا فرنسا والمنعقدة في كينيا، متابعا أن هناك العديد من اللقاءات التي جرت اليوم للرئيس السيسي أبرزها لقاء مع رئيس مدغشقر والأمن العام للأمم المتحدة ومع مديرة صندوق النقد الدولي.

وتابع أحمد موسى، أن الرئيس الكيني استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل انطلاق فعاليات قمة افريقيا فرنسا في العاصمة الكينية نيروبي.