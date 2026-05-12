قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال شعبان : فيروس هانتا ليس وباءً جديدًا مثل كورونا
مفاجأة .. صرف معاشات يونيو مبكرا قبل عيد الأضحى
الأسئلة ما بتفتحش والمنصة بتفصل.. شكاوى من امتحان البرمجة لأولى ثانوي
وكيل محلية النواب : اللي مش هيتصالح في البناء هيندم العمر كله .. فيديو
البابا تواضروس: لا يوجد اضطهاد للمسيحيين في مصر.. والدولة تواجه الإرهاب بكل حسم
على حساب الأهلي.. سبورتنج يتوج بدوري السوبر لكرة السلة للسيدات
البابا تواضروس يتمنى توحيد موعد عيد القيامة .. ويشيد باحتضان كرواتيا لأبناء الكنيسة القبطية
ترامب : لن نبرم صفقة مع إيران إلا بضمان جودتها
ساعات حاسمة في المنطقة .. سمير فرج يكشف عن تطور مفاجئ يغير مسار الحرب
الإسماعيلي يهبط رسميًا إلى دوري المحترفين لأول مرة منذ 1958
تقارير إسبانية : حمزة عبدالكريم يقترب من الدوري الإنجليزي
أعلى من المعدلات بـ 7 درجات.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تبدي استعدادها لإحياء مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا

سد النهضة
سد النهضة
القسم الخارجي

كشف مصدر مطلع عن أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لاستئناف جهود الوساطة بين مصر وإثيوبيا بهدف إعادة إطلاق المفاوضات المتعلقة بأزمة سد النهضة الإثيوبي، في محاولة لدفع الأطراف نحو تسوية تقلل من حدة التوتر القائم منذ سنوات.

وبحسب المصدر، الذي نقلت عنه صحيفة “الشرق الأوسط” فإن التحرك الأمريكي يأتي في إطار مساعٍ لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي بعد فترة من الجمود، وسط إدراك متزايد لحساسية الملف وتأثيره على الاستقرار الإقليمي وأمن المياه في منطقة حوض النيل.

وأشار المصدر إلى أن واشنطن تتابع التطورات المتعلقة بالسد باهتمام، وتسعى إلى تهيئة أجواء تساعد القاهرة وأديس أبابا على العودة إلى طاولة التفاوض، خاصة مع استمرار الخلافات بشأن آليات تشغيل السد وعمليات الملء المستقبلية.

ويُعد ملف سد النهضة أحد أكثر القضايا تعقيدًا في العلاقات بين مصر وإثيوبيا خلال العقد الأخير، حيث تؤكد القاهرة أن أي إجراءات أحادية قد تؤثر على حصتها التاريخية من مياه النيل، بينما تتمسك أديس أبابا بحقها في استكمال المشروع باعتباره ضرورة تنموية واستراتيجية.

وكانت جولات تفاوض متعددة قد عُقدت خلال السنوات الماضية برعاية إقليمية ودولية، شملت وساطات من الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، دون التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل.

ويرى مراقبون أن عودة الدور الأمريكي المحتمل قد تمنح دفعة جديدة للمحادثات، خصوصًا في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي والحاجة إلى تجنب أي تصعيد قد يؤثر على الاستقرار في شرق أفريقيا.

كما يكتسب التحرك أهمية إضافية مع تزايد الدعوات الدولية لتغليب الحلول التفاوضية وضمان إدارة الموارد المائية المشتركة بما يحقق مصالح جميع الأطراف، بعيدًا عن سياسات فرض الأمر الواقع.

وفي المقابل، لم تصدر حتى الآن مواقف رسمية تفصيلية من القاهرة أو أديس أبابا بشأن ما أوردته الصحيفة حول المبادرة الأمريكية المحتملة، بينما يترقب مراقبون ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد استئنافًا فعليًا للمفاوضات المتعثرة.

الولايات المتحدة إطلاق المفاوضات مصر وإثيوبيا سد النهضة الإثيوبي منطقة حوض النيل واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

الدولار

تخطى الـ 53 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن في مصر

شوبير

شوبير ينتقد تصريحات أيمن الرمادي قبل نهائي الكونفدرالية

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 وإجراءات التأمين|ماذا أعلن وزير التعليم؟

عداد الكهرباء

للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية

ترشيحاتنا

الزمالك

إعلامي : كلنا في ضهر الزمالك حتى التتويج الإفريقي

الاسماعيلي

أبو جريشة : حسبي الله في اللي وصل الإسماعيلي للهبوط

منتخب اليد

اتحاد اليد يكرم أبطال أفريقيا بحضور وزير الشباب والرياضة

بالصور

علامات خفية.. تحذير من أعراض مبكرة للخرف والزهايمر تظهر أثناء الكلام

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

بإطلالة لامعة وجريئة.. شاهد | دينا فؤاد تخطف الأنظار على إنستجرام

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

الاعتماد على الدروس العملية والتدريب المباشر بـ طب الزقازيق | صور

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

ليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة رومانسية مع هشام جمال في مهرجان كان

الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

المزيد