7 أجهزة صدمات كهربائية حديثة لدعم وحدات طب الأسرة بدمياط



في إطار دعم منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة دمياط وتعزيز جاهزية وحدات ومراكز طب الأسرة أعلنت مديرية الشؤون الصحية بدمياط عن استلام عدد (٧) أجهزة صدمات كهربائية حديثة لدعم، ٥ وحدات صحية وهم الجبايلة، الكحيل، الركابية، الشيخ درغام، الخياطة.

ومركزي طب أسرة: ثان، تفتيش السرو.



وذلك ضمن خطة الاستعداد لاستيفاء متطلبات ومعايير الاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل

وقد تم التنسيق لاستلام الأجهزة من خلال الإدارة الهندسية بالمديرية بقيادة المهندسة صابرين رشاد

وبالتعاون مع الإدارة العامة للتجهيزات بوزارة الصحة والسكان

كما تم الاستلام تحت إشراف إدارة التموين الطبي بالمديرية برئاسة سمير العزبي، وتبلغ التكلفة التقديرية للأجهزة نحو ٣٢٠ ألف جنيه في إطار دعم البنية التحتية وتحديث التجهيزات الطبية بالوحدات والمراكز المستهدفة.

ويأتي هذا الدعم لتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة خاصة حالات توقف القلب والسكتات القلبية المفاجئة بما يسهم في رفع كفاءة التدخل الطبي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويؤكد الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط أن هذا التطوير يعكس حرص المديرية على الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية وتعزيز جاهزية الوحدات، دعمًا لتوجه الدولة نحو تطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية آمنة ومتكاملة لأهالي محافظة دمياط.

