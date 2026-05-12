قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاء مكي باكية : رحيل عبدالرحمن أبو زهرة خسارة كبيرة للفن
البابا تواضروس عن خلاف بابا الفاتيكان والرئيس الأمريكي: أنا قائد روحي ولست سياسيا.. والتفاهم ضرورة
أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن التقاضي عن بعد
استعدادا للصيف.. الحكومة تقر خطة تدبير احتياجات الوقود لضمان تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة
أحمد موسى: إجراءات استباقية لفيروس هانتا وكل دولة تتخذ خطوات
للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
تحركات متباينة للدولار.. وأقل سعر يسجل 52.77 جنيها
تربوي يطالب بعقد امتحانات الثانوية العامة الجمعة لتسهيل قطع الإنترنت ومنع الغش
الكويت تتهم إيران بالمسئولية عن أعمال عدائية وتلوح بحق الدفاع عن النفس
ترامب: سنرى أمورا جيدة ستحدث في القريب العاجل بشأن إيران
الأهلي يبدأ رحلة حسم بديل توروب و3 مدربين أجانب على طاولة الاختيار
هل تصرف معاشات يونيو قبل إجازة عيد الأضحى ؟ وموعد الزيادة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

7 أجهزة صدمات كهربائية حديثة لدعم وحدات طب الأسرة بدمياط

صحه دمياط
صحه دمياط
زينب الزغبي


في إطار دعم منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة دمياط وتعزيز جاهزية وحدات ومراكز طب الأسرة أعلنت  مديرية الشؤون الصحية بدمياط عن استلام عدد (٧) أجهزة صدمات كهربائية حديثة لدعم، ٥ وحدات صحية وهم  الجبايلة، الكحيل، الركابية، الشيخ درغام، الخياطة.
ومركزي طب أسرة: ثان، تفتيش السرو.


وذلك ضمن خطة الاستعداد لاستيفاء متطلبات ومعايير الاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل

وقد تم التنسيق لاستلام الأجهزة من خلال الإدارة الهندسية بالمديرية بقيادة المهندسة صابرين رشاد
وبالتعاون مع الإدارة العامة للتجهيزات بوزارة الصحة والسكان
كما تم الاستلام تحت إشراف إدارة التموين الطبي بالمديرية برئاسة سمير العزبي، وتبلغ التكلفة التقديرية للأجهزة نحو ٣٢٠ ألف جنيه في إطار دعم البنية التحتية وتحديث التجهيزات الطبية بالوحدات والمراكز المستهدفة.

ويأتي هذا الدعم لتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة خاصة حالات توقف القلب والسكتات القلبية المفاجئة بما يسهم في رفع كفاءة التدخل الطبي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويؤكد الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط أن هذا التطوير يعكس حرص المديرية على الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية وتعزيز جاهزية الوحدات، دعمًا لتوجه الدولة نحو تطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية آمنة ومتكاملة لأهالي محافظة دمياط.

اقرأ أيضا 

https://www.elbalad.news/6968777

دمياط محافظ دمياط صحه منظومه الصحه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر وإفريقيا في عهد الرئيس السيسي.. من استعادة الحضور لتوسيع الشراكة الشاملة

وزارة الداخلية

مكنتش مصدقة أشوفها تاني.. الداخلية تعيد طفلة لأحضان والدتها بعد تنفيذ حكم الحضانة

وزير الطيران

الطيران توضح تصريحات الوزير أمام الشيوخ بشأن خسائر مصر للطيران بسبب الحرب

بالصور

ليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة رومانسية مع هشام جمال في مهرجان كان

الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر

الخبز الأبيض يزيد الوزن حتى دون الإفراط في الأكل؟ دراسة تكشف تأثيره الخطير

الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض
الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض
الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ.. بطعم كريمي وشهي

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

المزيد