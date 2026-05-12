صلاح عبد الله: «عبد الرحمن أبو زهرة سيبقى اسمه مرتبطًا بأعمال عظيمة لا تُنسى»

قال الفنان صلاح عبد الله، إنّ الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة سيظل اسمه مرتبطًا بتاريخ فني كبير وأعمال عظيمة لا تُنسى، مؤكدًا أن «السيرة أطول من العمر» وأن ما يبقى للإنسان هو أثره الفني والإنساني.

وأضاف: «لن يذكر اسم عبد الرحمن أبو زهرة إلا وهنفتكرله أعمال عظيمة»، مشيرًا إلى أن تاريخه المسرحي والدرامي والسينمائي والإذاعي يمثل مسيرة فنية ثرية.

وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ من يريد أن يدرك قيمة الفنان الراحل عليه البحث عن اسمه ومشاهدة كم الأعمال الفنية التي شارك فيها، قائلاً: «اكتب عبد الرحمن أبو زهرة على محرك البحث وشوف المسيرة الرائعة»، مؤكداً أن الوفاء الحقيقي للفنانين يكون في حفظ تاريخهم وأعمالهم لا في المظاهر فقط.

وأشار إلى أن الناس تختلف ظروفهم، قائلاً: «ما إحنا منعرفش ظروف الناس.. نلتمس الأعذار»، لافتًا إلى أنه لا يستطيع دائمًا حضور الجنازات رغم تقديره الكبير لكل الزملاء.

إبداع حقيقي

واختتم الفنان حديثه بالتأكيد على أن عبد الرحمن أبو زهرة كان «راجل دغري» وصاحب مواقف واضحة في الحق، وأن مكانه الآن عند رب كريم، مع الدعاء له بالنعيم الخالد، مضيفًا أن الأعمال الفنية هي ما يبقى بعد الرحيل، وأن ذكرى الفنانين تظل حاضرة بما قدموه من إبداع حقيقي.