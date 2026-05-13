ضبط أغذية غير صالحة ومجهولة المصدر في البداري بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة المواطنين تنفيذاً لتوجهات الدولة والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة بأسيوط قد واصلت شن الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بالتنسيق مع إداراتها الخارجية بالأحياء والمراكز وباقي الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأضاف اللواء محمد علوان إنه تم ضبط 64 كجم كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي 7 عبوات توابل غذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 8 كجم زبدة بدون بيانات تفيد الصلاحية خلال حملة رقابية بالتنسيق بين إدارة تموين غرب وبالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة ضمت كلاً من أحمد محمد عثمان مدير الإدارة، ومحمد قراعة، ومحمد عبد الرحمن كامل المفتشين بالإدارة، ومصطفى عبد الرحمن عباس من هيئة سلامة الغذاء.

وأضاف محافظ أسيوط أن إدارة تموين البداري قد نفذت حملة رقابية أسفرت عن ضبط 576 علبة زبادي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 300 زجاجة عصير غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بمشاركة أيمن أحمد علي مدير إدارة التموين بالمركز.

وأكد اللواء محمد علوان على أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ النيابة لاتخاذ اللازم حيالها لحماية حقوق وصحة المواطنين.