قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوريا الجنوبية تلوح بإجراءات غير عسكرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز
مجلس النواب العراقي يصوت غدًا على المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة
جيش الاحتلال: استهدفنا أكثر من 40 موقعا لحزب الله في عدة مناطق جنوبي لبنان
رابط تقديم رياض الاطفال وأولى ابتدائي 2027 بالمدارس الرسمية|التعليم: ترقبوه أول يونيو
البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا
موعد مباراة مصر وإثيوبيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين
الخارجية الصينية: بكين مستعدة للعمل من أجل دعم توسيع نطاق التعاون وإدارة الخلافات
وكالة الأنباء اللبنانية: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب بيروت للمرة الثانية
جيش الاحتلال يصدر أمرا جديداً بالإخلاء الفوري لقرى جنوب لبنان
"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية
هيئة الاستثمار: التحول الرقمي أولوية استراتيجية خلال المرحلة الحالية
إصابة جنديين إسرائيليين في هجوم لحزب الله على الأراضي المحتلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط أغذية غير صالحة ومجهولة المصدر في البداري بأسيوط

ضبط أغذية غير صالحة ومجهولة المصدر في البداري وحي غرب أسيوط خلال حملات تموينية
ضبط أغذية غير صالحة ومجهولة المصدر في البداري وحي غرب أسيوط خلال حملات تموينية
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة المواطنين تنفيذاً لتوجهات الدولة والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة بأسيوط قد واصلت شن الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بالتنسيق مع إداراتها الخارجية بالأحياء والمراكز وباقي الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأضاف اللواء محمد علوان إنه تم ضبط 64 كجم كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي 7 عبوات توابل غذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 8 كجم زبدة بدون بيانات تفيد الصلاحية خلال حملة رقابية بالتنسيق بين إدارة تموين غرب وبالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة ضمت كلاً من أحمد محمد عثمان مدير الإدارة، ومحمد قراعة، ومحمد عبد الرحمن كامل المفتشين بالإدارة، ومصطفى عبد الرحمن عباس من هيئة سلامة الغذاء.

وأضاف محافظ أسيوط أن إدارة تموين البداري قد نفذت حملة رقابية أسفرت عن ضبط 576 علبة زبادي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 300 زجاجة عصير غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بمشاركة أيمن أحمد علي مدير إدارة التموين بالمركز.

وأكد اللواء محمد علوان على أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ النيابة لاتخاذ اللازم حيالها لحماية حقوق وصحة المواطنين.

أسيوط الحملات التموينية الرقابية على الأسواق المحال التجارية السلع غير الصالحة مديرية التموين والتجارة الداخلية الحملات الرقابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ .. هبوط جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

الذهب

إداله دهب بـ10 مليون ومخدش جنيه واحد | قصة صادمة لـ كمين جواهرجي الإسكندرية

كابتن ايلا تنعى ابو زهرة

متحدثة الجيش الإسرائيلي تنعى عبدالرحمن أبوزهرة.. والمتابعون: نسيتي دوره في السقوط ببئر سبع

يامال يرفع علم فلسطين

أول تعليق من رئيس وزراء إسبانيا على رفع «يامين يامال» علم فلسطين

مشغولات ذهبية

عاودت الارتفاع .. مُفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر

الدولار

بعد ارتفاعه .. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

الدولار

عقب صعوده .. سعر الدولار الآن في مصر

ترشيحاتنا

ليلى عبد اللطيف

مرض يهدد الجهاز التنفسي.. هل توقعت ليلى عبد اللطيف ظهور فيروس هانتا؟

الجوزاء

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 13 مايو 2026: تجنّب الردود في وقت متأخر

برج السرطان

برج السرطان .. حظك اليوم الأربعاء 13 مايو 2026: اتخاذ قرار هادئ

بالصور

تحذير عاجل ..ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول ملعقتي عسل يوميا؟

ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟

فستان ناعم.. ليلى أحمد زاهر تستعرض حملها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أسرار البطاطس المقرمشة.. خطوات بسيطة تمنحك الطعم الذهبي في المنزل

أسرار البطاطس المقرمشة
أسرار البطاطس المقرمشة
أسرار البطاطس المقرمشة

أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي

أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي
أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي
أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي

فيديو

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

اليوتيوبر التركي روحي جينيت

حضر الفرح بعد الهروب من السفينة حاملة هانتا.. ظهور مُفاجئ لـ «روحي جينيت» يُثير الغضب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد