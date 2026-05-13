محافظ البحر الأحمر: حلول قانونية بلمسة إنسانية في لقاء المواطنين الأسبوعي

عقد الدكتور وليد البرقي لقاءه الدوري مع المواطنين بمقر ديوان عام محافظة البحر الأحمر، في إطار نهج مستمر يهدف إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع الأهالي، والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم في مختلف القطاعات الخدمية.

حضور تنفيذي لضمان سرعة الحلول

شهد اللقاء مشاركة موسعة من القيادات التنفيذية، من بينهم ماجدة حنا، وحسن موافي، إلى جانب رؤساء الأحياء ومديري المديريات، في خطوة تستهدف سرعة اتخاذ القرارات وحسم الملفات المطروحة دون تأجيل.

وخلال اللقاء، شدد المحافظ على أن التعامل مع شكاوى المواطنين لا يقتصر على تطبيق القوانين بشكل جامد، بل يعتمد على تحقيق توازن دقيق بين الضوابط القانونية والاعتبارات الإنسانية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الجميع دون الإخلال بالنظام العام.

ملفات الصحة والتعليم في الصدارة

تناول اللقاء عددًا من القضايا الحيوية، حيث وجه المحافظ بدراسة تظلمات النقل الإداري داخل القطاع الصحي، مع إعادة النظر في تكليف بعض الفرق الطبية بما يتناسب مع احتياجات العمل.

كما كلف مديرية التربية والتعليم بسرعة البت في طلبات نقل الطلاب بين المدن، لضمان استقرار العملية التعليمية وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

تحرك ميداني لحل مشكلات الأحياء

وفي استجابة مباشرة لشكاوى سكان منطقة “ميشلان”، أصدر المحافظ تعليمات عاجلة لرئيس حي شمال ولجان المرافق بالنزول إلى الموقع، لمراجعة التعديات وملاحظات تخطيط الشوارع، مع إعداد تقرير فني شامل تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تطرق اللقاء إلى طلبات تقنين أوضاع بعض الأنشطة الإنتاجية، حيث وجه المحافظ بدراسة هذه الحالات بعناية، خاصة تلك التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل.

متابعة مستمرة لضمان التنفيذ

وأكد المحافظ أن منظومة خدمة المواطنين داخل الديوان العام تعمل بشكل متواصل كحلقة وصل بين الأجهزة التنفيذية والأهالي، موضحًا أن إصدار القرارات لا يُعد نهاية المطاف، بل يبدأ بعده دور المتابعة الميدانية للتأكد من تنفيذ الحلول وتحقيق رضا المواطنين.

رسالة واضحة

تعكس هذه اللقاءات الأسبوعية توجهًا واضحًا نحو إدارة أكثر قربًا من المواطن، تقوم على الاستجابة السريعة، والعدالة في اتخاذ القرار، وتغليب البعد الإنساني دون التفريط في هيبة القانون.