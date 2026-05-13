معاقبة عاطلين بالمشدد 5 سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية بدائرة قسم شرطة المرج بالسجن المشدد 5 سنوات.



تفاصيل القضية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت معلومات تفيد بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم التزوير والنصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة المرج مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات.





وكشفت التحريات أن المتهمين تخصصا في تزوير تراخيص المرور وبطاقات الرقم القومي ونجحا بهذه الوسائل في الحصول على مبالغ مالية من المواطنين بشكل غير قانوني.





وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج في ضبط المتهمين.





وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.