رئيس حي جنوب الغردقة يوجه بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات لتحسين المظهر الحضاري

وجه اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف مناطق الحي، بالتنسيق مع شركة هيبكا، ضمن خطة شاملة لتحسين البيئة والمظهر الجمالي للمدينة السياحية.



ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بمستوى النظافة العامة والحفاظ على البيئة وتحسين الصورة البصرية بمدينة الغردقة، كلف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، قسم البيئة بالتنسيق مع شركة هيبكا بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف مناطق الحي.

وشملت الحملات تنفيذ أعمال رفع المخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية، إلى جانب تفريغ صناديق القمامة بالشوارع والميادين الرئيسية، مع الدفع بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل التابعة للشركة لدعم جهود النظافة وتحقيق الاستجابة السريعة.

وركزت الأعمال على منطقة مجاويش بجوار محطة الكهرباء، بالإضافة إلى رفع المخلفات من الجزيرة الوسطى بطريق القرى وطريق المطار، إلى جانب تنفيذ أعمال الكنس بطريقي الحجاز والمطار، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة السياحية.

وأكد اللواء أحمد جبر استمرار المتابعة اليومية لأعمال النظافة ورفع المخلفات بكافة مناطق الحي، مشددًا على ضرورة ظهور الغردقة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق بمكانتها كإحدى أهم المدن السياحية العالمية.

كما وجه رئيس الحي بسرعة تنظيف محيط المربعات السكنية ورفع نواتج تطهير المساحات الخضراء والمخلفات الزراعية أولًا بأول، لمنع انتشار الحشرات والقوارض، مع الاستمرار في أعمال دهان وتجديد صناديق القمامة واستبدال التالف منها بمختلف المناطق.

وأشار رئيس حي جنوب الغردقة إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة النظافة العامة، والقضاء على مظاهر التلوث البصري، وإعادة الشكل الجمالي للأحياء السكنية، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين والزائرين.