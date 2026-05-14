مدبولي: تكليفات رئاسية للحكومة بوضع تنمية الموارد البشرية على رأس الأولويات

خلال احتفالية صندوق تطوير التعليم، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن هناك تكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بوضع ملف تنمية الموارد البشرية والتدريب في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تستهدف إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لسوق العمل الحديث.

وأكد أن هذه التوجيهات تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز كفاءة الشباب وتمكينهم من فرص العمل محليًا ودوليًا.

وأضافت خلال احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق مبادرة المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل الدولي: ‏‏“نولي اهتماما كبيرا لمنظومة الرخص الدولية لمزاولة المهن في الخارج ، خاصة في مجالات المهارات الرقمية ‏واللغات وريادة الأعمال‎”.‎



وتابع : “ هناك توجه استراتيجي واضح للدولة يقوم علي بناء جيل قادر علي المنافسة في سوق العمل العالمي‎”.‎