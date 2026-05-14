لتخفيف ارتفاع درجات الحرارة.. مشروبات مهمة لتجنب الجفاف والإجهاد

مع الارتفاع المستمر في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يؤكد خبراء التغذية أهمية تناول المشروبات الصحية التي تساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة بسبب التعرق، لتجنب الجفاف والإجهاد الحراري.

وقال الدكتور علاء سلامة استاذ مساعد بقسم طب القلب والاوعية الدموية في كلية طب الزقازيق أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يزيد من احتياج الجسم للسوائل، مشددًا على أهمية تناول مشروبات صحية تساعد على ترطيب الجسم وتعويض الأملاح المفقودة بسبب التعرق.

وأوضح أن الماء يظل أفضل مشروب للحفاظ على توازن الجسم ومنع الجفاف، ناصحًا بشرب كميات كافية على مدار اليوم حتى دون الشعور بالعطش.

وأضاف أن العصائر الطبيعية مثل الليمون والبرتقال والبطيخ تساعد على ترطيب الجسم وتمدّه بالفيتامينات والمعادن الضرورية، خاصة في الأجواء شديدة الحرارة.

وأشار إلى أن اللبن الرائب والكركديه البارد من المشروبات المفيدة أيضًا خلال الصيف، لما لهما من دور في تقليل الإحساس بالحرارة وتحسين ترطيب الجسم.

وحذر من الإفراط في تناول المشروبات الغازية أو الغنية بالكافيين، لأنها قد تزيد من فقدان السوائل وتؤدي إلى الشعور بالعطش بشكل أكبر.

ونصح بضرورة الاهتمام بتناول الفواكه الغنية بالماء، مثل البطيخ والخيار، مع تجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة.