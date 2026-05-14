جبات سريعة في الحر.. طريقة عمل استربس الدجاج المقرمش

اذا كنتي تودين تقديم اكلات سهلة في الصيف ومناسبة للجو الحار ودرجات الحرارة المرتفعة نقدم اليكي طريقة عمل استربس الدجاج المقرمش

مكونات طريقة عمل استربس الدجاج المقرمش

1/2 كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح طويلة

1 كوب لبن (أو زبادي)

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1 ملعقة صغيرة بصل بودرة

1 ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل أسود

عصير نصف ليمونة (اختياري)



للتغطية:

1 كوب دقيق

1/2 كوب نشا (للقرمشة)

1 ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل

بيضتان مخفوقتان (اختياري لطبقة إضافية)

بقسماط (اختياري لقرمشة أقوى)



طريقة عمل استربس الدجاج المقرمش

1. تبّلي شرائح الدجاج في اللبن مع الثوم والبصل البودرة والبابريكا والملح والفلفل واتركيها في الثلاجة من ساعة لليلة كاملة.



2. اخلطي الدقيق مع النشا والتوابل.



3. اغمسي شرائح الدجاج في الدقيق ثم البيض (لو مستخدم) ثم البقسماط.



4. سخني زيت غزير على نار متوسطة.



5. اقلي الاستربس حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمش من الخارج وناضج من الداخل.



6. صفيه على مناديل ورقية وقدميه ساخن.

يقدم مع: بطاطس مقلية، كاتشب، أو صوص ثوم.