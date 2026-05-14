تأهيل الكفاءات.. الرقابة الإدارية تنظم البرنامج العاشر لتعزيز القدرات القيادية

نظمت هيئة الرقابة الإدارية البرنامج العاشر لتعزيز القدرات القيادية للمتميزين المنعقد بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة على مدار خمسة أيام بمشاركة 26 من القيادات التنفيذية من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والشركات والمؤسسات الدولية.

شارك في تنفيذ البرنامج كل من الدكتور/ خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الفريق / كامل الوزير وزير النقل، / أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور/ محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الوزير/ عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية وبعض قيادات الهيئة والجهاز الإداري للدولة الذين استعرضوا جهود الدولة في مختلف المجالات أبرزها المشروعات القومية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، مشروعات التحول الرقمي والبنية المعلوماتية ودور هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد، تطوير منظومة الخدمات الصحية، مستقبل مصر كمركز للاستثمار والتصنيع والخدمات، السياسة المالية والنقدية، حوكمة الدعم وضمان وصوله للمستحقين، السياسة الخارجية المصرية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

يسهم هذا البرنامج في توفير منصة معرفية لتبادل الرؤى والأفكار وتكامل الخبرات بالإضافة إلى تعزيز المهارات اللازمة في سبيل الارتقاء بكفاءة الأداء ودعم مسارات التحديث وخطط التنمية المستدامة بما يتسق مع أولويات الدولة ورؤية مصر 2030.