حي الهرم يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخلفات بمنطقتي الطوابق وكعابيش ..صور

شن حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، بقيادة اللواء أحمد ثابت رئيس الحي، حملة مشتركة موسعة مع هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، لمتابعة شكاوى المواطنين على أرض الواقع بشأن الإشغالات والنظافة ومخالفات الفرز بمنطقتي فيصل والطوابق وكعبيش، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

وجاءت الحملة بقيادة اللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم، واللواء محمد الضبعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، وبمشاركة محمد فتحي نائب رئيس الحي، ومحمد عبد العظيم نائب رئيس الحي، وهمت مصطفى نائب رئيس الحي لقطاع النظافة، وسيد عبد الرحيم مدير الإشغالات، وعلي محمود مدير الإشغالات.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 2 تروسيكل وعربة نصف نقل تقوم بإلقاء المخلفات بالطريق العام، بالإضافة إلى رفع 25 استاند و6 فروشات، وإلغاء 6 أماكن لتجمعات الخراف والمواشي بالطريق العام، مع التنبيه على أصحابها بعدم الذبح خارج المجازر القانونية.

وأكد رئيس حي الهرم، أن الحملات اليومية مستمرة للتصدي لكافة أشكال الإشغالات والمخالفات وتحسين مستوى النظافة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتحقيقا للانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.