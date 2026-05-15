أملك في عملك.. ختام المرحلة الثانية من برنامج تدريب شباب القوصية على ريادة الأعمال

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، ختام فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للشباب بمركز القوصية في مجال ريادة الأعمال والشمول المالي، وذلك ضمن مبادرة "أملك في عملك"، التي تستهدف دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا من خلال تعزيز قدراتهم على التخطيط المالي السليم وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح المحافظ أن البرنامج يأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بالشراكة الاستراتيجية مع بنك مصر، وتحت إشراف الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وبمتابعة الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، في إطار جهود الدولة لتسريع الاستجابة للقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن وحدة السكان بالمحافظة، برئاسة الدكتورة نسرين محروس، مدير الوحدة، نظمت سلسلة من الدورات التدريبية بقرى مركز القوصية، استفاد منها نحو 1000 شاب وفتاة تتراوح أعمارهم بين 21 و45 عامًا كما نُفذت تدريبات بقرى مير، والمنشأة الكبرى، وبني قرة، والقصير، وفزارة، وذلك بالتنسيق مع أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، وابتسام محمد مدير وحدة السكان بالمركز، وبمشاركة هشام صلاح عبدالـحافظ مسؤول مكتب العمل بالقوصية، ومنسقي السكان بالقرى، إلى جانب عدد من القيادات الدينية وممثلي المجتمع المدني.

وأكد المحافظ أن البرنامج تناول مجموعة من المحاور المهمة، من بينها إعداد دراسات الجدوى، وإدارة المشروعات، وتحليل احتياجات السوق، وآليات التنفيذ، فضلًا عن نشر ثقافة ريادة الأعمال والشمول المالي، والتعريف ببرامج التمويل المتاحة من خلال الجهات المختلفة، والمستندات المطلوبة للتقديم، كما شهدت الفعاليات تقديم خدمات مصرفية مجانية للمتدربين، وتسليم بطاقات "ميزة" البنكية بالتعاون مع بنك مصر، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز ثقافة التعاملات المصرفية الرسمية لدى الشباب.

وأوضح اللواء محمد علوان أن كل يوم تدريبي تضمن جلسات نقاش مفتوحة للإجابة على استفسارات المشاركين وتبادل الأفكار والخبرات، مؤكدًا استمرار تنفيذ البرنامج وفقًا للخطة الموضوعة داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بجميع مراكز المحافظة المستهدفة.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب اقتصاديًا وتوفير الأدوات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات المحلية.