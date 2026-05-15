قناة السويس تمتد لقلب الجنوب.. الشركة البورسعيدية تنهي أعمال صيانة وإنزال الفندق العائم "قصر إبريم"



شهدت التوسعات الجديدة للشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية بمحافظة أسوان، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، إتمام عملية إنزال الفندق العائم "قصر إبريم" إلى بحيرة ناصر خلف السد العالي بنجاح، وذلك عقب الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والإصلاح الضرورية التي نُفذت على الجفاف بالاعتماد على أحدث التقنيات الهندسية.

حضر مراسم الإنزال، اللواء ماهر هاشم سكرتير عام محافظة أسوان، والعقيد بحري ركن محمد آدم رئيس مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وعدد من قيادات المحافظة وقطاع النقل النهري بالمحافظة، ودكتور مهندس عبد الحكيم زكريا مدير إدارة الشركات بالهيئة، والمهندس ياسر شعراوي رئيس مجلس إدارة الشركة البورسعيدية، والمهندس ياسر نور الدين العضو المنتدب التنفيذي للشركة.

وتعد هذه العملية هي الثانية من نوعها في وقت قياسي بعد نجاح صيانة وإعادة إنزال الفندق العائم "أوجيني"، مما يؤكد قدرة الشركة على تقديم خدمات فنية متكاملة تضاهي المعايير العالمية في قلب جنوب مصر.

تضمنت الأعمال صيانة بدن الفندق العائم "قصر أبريم" وتغيير الحديد التالف بإجمالي 20 طن حديد، وصيانة بلوف البحر وضبط استقامة الماكينات وصيانة الرفاصات وجلب أعمدة الرفاصات والدفف، وكذلك أعمال دهان بدن السفية بالكامل، وصيانة دوائر الكهرباء، وذلك في مدة قياسية بلغت ٤ أشهر فقط.

وفي كلمة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والتي ألقاها دكتور مهندس عبد الحكيم زكريا مدير إدارة الشركات بالهيئة، أكد أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً نحو تطوير شركاتها التابعة ورفع كفاءتها الإنتاجية ضمن استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الدور التنموي والخدمي للهيئة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أوضح أن ما قامت به الشركة البورسعيدية من دعم فني لهذا الفندق العائم بمنطقة خلف السد العالي تعد خطوة استراتيجية تجسد الدور المتنامي لهيئة قناة السويس في دعم قطاع السياحة النهرية، كما تفتح آفاقاً جديدة لتوطين الصناعات البحرية والنهرية والتحول إلى مركز إقليمي رائد في إفريقيا لاسيما بعد تطوير وتوسيع الموقع المطل على بحيرة ناصر.

وأضاف أن هيئة قناة السويس تمتلك خطة طموحة لتوسيع نطاق خدماتها جغرافياً من خلال فروع ومقار الشركات والترسانات التابعة لها في كل من سفاجا والعلمين بالإضافة لأسوان والترسانة النيلية بالأقصر. وذلك في إطار تكامل جهود كافة مؤسسات الدولة المصرية لدفع عجلة التنمية الشاملة.

ومن جانبه، وفي كلمته المسجلة ثمن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان التعاون المثمر مع هيئة قناة السويس كركيزة أساسية لدعم جهود التنمية في صعيد مصر، مؤكدا أن توسعات الشركة البورسعيدية التابعة للهيئة خلف السد العالي تمنح قيمة مضافة للمحافظة وتتكامل مع رؤيتها الاستثمارية حيث تصل إجمالي الفنادق العائمة بأسوان ما يزيد عن 150 فندقاً عائماً، منها 8 وحدات تعمل خلف السد، مما يجعل وجود مركز متخصص للصيانة والإصلاح في هذا الموقع حافزاً لضخ وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية.

وأشار محافظ أسوان إلى الموقع المتميز التي تتمتع به المحافطة بصفتها البوابة الجنوبية لمصر وامتداداً لعمقها الإفريقي بما يفتح آفاقاً واسعة لتصدير خدمات الصيانة والإصلاح لدول الجوار ويطرح فرصا واعدة نحو تعزيز السياحة النيلية وحركة البضائع مع السودان، علاوة على البعد المجتمعي لما تطرحه هذه الاستثمارات من فرص عمل لأبناء المحافظة وأساس لجيل يمتلك مهارات الصناعات النهرية على غرار النجاح المتحقق في مجال الطاقة الشمسية.

وعلى هامش احتفالية الشركة البورسعيدية، وفي إطار التعاون المثمر، شدد الدكتور محمد رشدي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان على الإضافة النوعية التي تمثلها توسعات الشركة البورسعيدية ببحيرة ناصر، لما تتيحه من آفاق للتعاون التقني في إصلاح الوحدات التابعة لهيئة السد العالي، لافتا في هذا الصدد إلى استمرار التعاون مع الشركة البورسعيدية في اعمال الصيانة لسفينة الأبحاث "السد العالي 2"، وذلك بعد سابقة التعاون الناجحة في صيانة سفينة الأبحاث "السد العالي 3" .

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان أن دور الشركة يتجاوز الجانب الفني ليسهم في استدامة النشاط السياحي بالبحيرة من خلال المساهمة في الحفاظ على الوحدات النهرية بحالة جيدة تتوافق مع الاشتراطات البيئية، معربا عن تقديره لدور هيئة قناة السويس في دعم جهود التنمية الصناعية وخدمة متطلبات السياحة النهرية .

وبدوره أعرب العقيد بحري ركن محمد أدم محمد أبكر، رئيس مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، عن سعي هيئة وادي النيل لتحقيق تكامل فني وهندسي شامل مع الشركة البورسعيدية، حيث تمتلك "وادي النيل" رؤية طموحة لرفع كفاءة 12 وحدة تعمل خلف السد في نقل الركاب والبضائع والمواشي، معرباً عن تطلعه لتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة قناة السويس والشركة البورسعيدية لتدريب العمالة بمجال صيانة وإصلاح الوحدات النهرية.

وأوضح أن هيئة جنوب الوادي باعتبارها كياناً دولياً مصرياً سودانياً، تتلقى طلبات عديدة لتصنيع الوحدات في مصر، مما يفتح سوقاً واعدة للشركة في دول حوض النيل، من خلال إبرام شراكات قوية مع الجهات المتخصصة، مؤكداً أن موقع الشركة البورسعيدية خلف السد يجعلها الكيان الأقرب والأنسب لاختصار الوقت والتكلفة في عمليات الإصلاح والبناء للوحدات ببحيرة ناصر والسودان.

ومن جانبه أوضح المهندس ياسر نور الدين العضو المنتدب التنفيذي للشركة أن نجاح عملية إنزال الفندق العائم "قصر إبريم" يعكس قدرة الشركة على تطويع التكنولوجيا البحرية التابعة لهيئة قناة السويس لخدمة قطاع السياحة النهرية في الجنوب.

وأكد أن الشركة تستهدف تحويل فرعها بأسوان ليكون نواة لمركز إقليمي يمتلك كافة المقومات الفنية لبناء وصيانة الوحدات النهرية بمعايير عالمية، مدعومين في ذلك برؤية طموحة من الهيئة لتعظيم قدرات شركاتها التابعة والمساهمة الفاعلة في المشروعات القومية والتنموية.



