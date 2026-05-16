توقيع الكشف الطبي المجاني على 770 حالة في الوادي الجديد

اختتمت محافظة الوادي الجديد ، أعمال القافلة الطبية المجانية التي نفذتها مؤسسة إبراهيم بدران للأعمال الخيرية بوحدة طب الأسرة بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.

تقديم خدمات الكشف الطبي

وقالت محافظة الوادي الجديد، إن القافلة قدمت خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان بعدد من التخصصات؛ شملت (الأطفال والباطنة والعظام والرمد والأنف والأذن والجلدية)، إلى جانب خدمات المعمل والتوعية الصحية.

حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 770 حالة، بإجمالي 1415 خدمة طبية مقدمة للمواطنين؛ بما يعكس جهود دعم الخدمات العلاجية وتعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة للأهالي.

وأضافت المحافظة ، أنه يتم التنسيق مع جميع المؤسسات والجمعيات الخيرية الكبرى لإرسال قوافل علاجية مجانية باستمرار للمناطق النائية والبعيدة بالمحافظة لخدمة المواطنين.