رئيس الغد: الحزب حلقة الوصل الرسمية لتلبية مطالب المواطنين

عقد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، اجتماعاً موسعاً مساء اليوم السبت، بمقر الحزب الرئيسي، لبحث آلية تفعيل العمل الحزبي بشكل مكثف خلال الأيام القليلة المقبلة، ووضع استراتيجية شاملة تضمن الوجود الفاعل للحزب في الشارع المصري والالتحام المباشر مع المواطنين.

المرحلة المقبلة تتطلب عملاً ميدانياً متواصلاً

وشهد الاجتماع استعراض خطط العمل المستقبلية لجميع الأمانات المركزية والفرعية، حيث شدد رئيس حزب الغد على ضرورة تكثيف عمل اللجان والأمانات بجميع المحافظات، وتنشيط كافة القواعد الحزبية على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً ميدانياً متواصلاً وجهداً مضاعفاً من جميع الكوادر.

ووجه المهندس موسى مصطفى موسى بالتركيز الكامل على تلبية مطالب المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى للحزب خلال الفترة القادمة هو أن يكون حلقة الوصل الحقيقية والفاعلة بين المواطنين بكافة فئاتهم وبين الأجهزة التنفيذية بالدولة.

غرف عمليات مستمرة

وقال المهندس موسى مصطفى موسى عقب الاجتماع إن حزب الغد يدخل مرحلة جديدة من العمل السياسي ترتكز في المقام الأول على النزول إلى الشارع والاستماع المباشر لنبض المواطن المصري، فلن نكتفي بالعمل المكتبي، بل ستتحول كافة أمانات المحافظات إلى غرف عمليات مستمرة لرصد ومتابعة الاحتياجات الجماهيرية".

وأضاف رئيس حزب الغد في تصريحاته: "أصدرنا تكليفات صارمة لجميع رؤساء اللجان والأمانات بالمحافظات بضرورة فتح القنوات مع الأجهزة التنفيذية المحلية، لسرعة نقل شكاوى المواطنين والعمل على حلها فوراً، مؤكداً أن قوة أي حزب سياسي تقاس بمدى قدرته على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن وخدمة مجتمعه".

وتابع موسى: "نمتلك كوادر حزبية متميزة وقواعد شابة واعدة قادرة على إحداث فارق حقيقي في العمل الميداني، والمسؤولية الملقاة على عاتقنا اليوم تتطلب التلاحم مع قضايا الوطن والمواطن، ودعم جهود التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية على كافة الأصعدة".

وأشار إلى أن الاجتماع خلص إلى وضع جدول زمني محدد لزيارات ميدانية سيقوم بها رئيس الحزب وقياداته القيادية للمحافظات، لتقييم أداء الأمانات على أرض الواقع، والتأكد من تفعيل الآليات الجديدة للعمل الحزبي التي تم الاتفاق عليها لخدمة الصالح العام.