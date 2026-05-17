اللواء نصر سالم عن ضاحية الصاعقة بالعبور: إذا أردت منع الحرب استعد لها

أشاد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، بفيديو أبطال قوات الصاعقة المصرية في العبور، وهم يقومون بضاحية ويهتفون إسرائيل خيال مآتة، إسرائيل تحت البيادة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا ما تربى عليه جيشنا في كل الأسلحة.

وأكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن أعظم رصيد في الدنيا هو الرجال، إذا فنيت الدنيا وبقي الرجال يقومون ويعدون وينفذون كل شيء.

واستكمل حديثه، بالتأكيد على أن جنود وأبطال جيشنا في التدريبات تشوفهم وسط التراب في الجبل والطين والملاحات لا يظهر منهم شيء ولا تعرفه بني آدم ولا أيه، وهو ده اللي بيتربوا عليه.

واستطرد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن جيشنا يعمل بمبدأ إذا أردت منع الحرب استعد لها، موضحًا أن نفقات يوم واحد في الحرب توازي نفقات عام كامل في التسليح.