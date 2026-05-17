الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

جدول مباريات اليوم الأحد 17 مايو 2026 والقنوات الناقلة

عبد الفتاح تركي

جدول مباريات الأحد 17 مايو 2026 والقنوات الناقلة .. تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأحد 17 مايو 2026 إلى عدد من الملاعب العالمية والعربية التي تستضيف مواجهات قوية ومصيرية ضمن الجولات الحاسمة من مختلف البطولات والدوريات الكبرى، في وقت تتواصل فيه المنافسة المشتعلة على لقب الدوري والمراكز الأوروبية ومقاعد الهبوط في عدد من المسابقات الكبرى .

ويشهد جدول مباريات الأحد حالة كبيرة من الترقب بين الجماهير، خاصة مع اقتراب الموسم الكروي من نهايته، حيث تتزايد عمليات البحث عن مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والدوري المصري ودوري روشن السعودي، إلى جانب القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة .

وفي السطور الآتية نستعرض جدول مباريات الأحد 17 مايو 2026 بمواعيدها الرسمية وفق توقيت القاهرة، بالإضافة إلى أبرز المواجهات المنتظرة في مختلف البطولات المحلية والعالمية .

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الأحد 17 مايو 2026

تتواصل الإثارة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز مع اقتراب الوصول إلى خط النهاية في الجولة السابعة والثلاثين، حيث تشهد الملاعب الإنجليزية عددًا من المواجهات القوية التي تحمل أهمية كبيرة للفرق المتنافسة على المراكز الأوروبية والهروب من مناطق الهبوط .

وتنطلق أولى مباريات الجولة بمواجهة تجمع مانشستر يونايتد مع نوتنجهام فورست في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة .

وفي الخامسة مساءً تقام 4 مباريات قوية في توقيت واحد، حيث يواجه إيفرتون فريق سندرلاند، بينما يلتقي برينتفورد مع كريستال بالاس، ويستضيف وولفرهامبتون نظيره فولهام، كما يواجه ليدز يونايتد فريق برايتون .

وتختتم مباريات الدوري الإنجليزي بمواجهة مرتقبة تجمع نيوكاسل يونايتد أمام وست هام يونايتد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة .

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

وفي منافسات الدوري الإسباني، تتجه الأنظار نحو الجولة السابعة والثلاثين التي تشهد إقامة المباريات في توقيت موحد لضمان تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة على المقاعد الأوروبية والبقاء .

وتنطلق 9 مباريات دفعة واحدة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن أبرزها مواجهة إشبيلية ضد ريال مدريد، إلى جانب مباراة أتلتيكو مدريد أمام جيرونا .

كما يلتقي ريال سوسيداد مع فالنسيا، ويواجه أتلتيك بيلباو نظيره سيلتا فيجو ضمن مواجهات الجولة الحاسمة .

وتتواصل الإثارة مساءً عندما يستضيف برشلونة فريق ريال بيتيس على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة .

مباريات الدوري المصري الممتاز الأحد

وعلى المستوى المحلي، تتواصل منافسات الدوري المصري الممتاز من خلال مواجهتين قويتين تقامان في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة .

ويستضيف بتروجيت فريق مودرن سبورت في مباراة يسعى خلالها الفريقان لحصد النقاط الثلاث وتحسين موقعهما بجدول الترتيب .

وفي اللقاء الآخر، يحل الإسماعيلي ضيفًا على زد إف سي في مواجهة قوية ينتظرها جمهور الفريقين وسط رغبة مشتركة في تحقيق الفوز .

مواجهات نارية في الدوري الإيطالي

كما تشهد منافسات الدوري الإيطالي عددًا من المباريات المهمة التي تنطلق بداية من الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت القاهرة .

ويشهد هذا التوقيت إقامة ديربي العاصمة الإيطالية بين روما ولاتسيو، إلى جانب مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا، ولقاء ميلان أمام جنوى، إضافة إلى مواجهة نابولي مع فريق بيزا .

وفي الرابعة عصرًا يلتقي إنتر ميلان مع فيرونا، بينما يواجه أتالانتا فريق بولونيا في السابعة مساءً .

وتختتم مباريات الدوري الإيطالي في تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، حيث يلتقي أودينيزي مع كريمونيزي، ويواجه ساسولو فريق ليتشي، بينما يلتقي كالياري مع تورينو .

مباراة الشباب والاتحاد في الدوري السعودي

وفي منافسات دوري روشن السعودي، يترقب عشاق الكرة العربية مواجهة قوية تجمع الشباب مع الاتحاد، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وسط منافسة قوية بين الفريقين على تحسين موقعيهما في جدول الدوري .

القنوات الناقلة لمباريات الأحد 17 مايو 2026

تنقل شبكة beIN Sports مباريات الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

كما تذيع شبكة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري الممتاز عبر قنواتها الفضائية والبث الأرضي مع استوديوهات تحليلية تضم عددًا من نجوم الكرة المصرية .

فيما تنقل شبكة SSC مباراة الشباب والاتحاد ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين .

