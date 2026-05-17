محافظات

الإسماعيلية.. ضبط 1.5 طن دقيق بلدى مدعم داخل مخبز قبل بيعها بالسوق السوداء

الإسماعيلية انجي هيبة

وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات التموينية؛ لضبط ومراقبة الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

في هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، حملة تموينية للمرور على المخابز والأسواق ومتابعة مختلف الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة.

وأشار مجدى عبدالكريم عامر وكيل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم ضبط أحد المخابز لتصرفه في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بـ طن ونصف بغرض البيع في السوق السوداء.

كما تم تحرير عدد ١١٢ مخالفة جاءت بياناتهم كالتالي :

فى مجال الرقابة على المخابز :
تم تحرير ٢١ محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ٩ محاضر لعدم وجود لوحة تشغيل، ٩ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٢٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ٥ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، محضرين توقف عن الإنتاج، محضرين عدم إمساك سجل.                  

فى مجال الأسواق:                                                                  تم تحرير ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ٧ محاضر عدم حمل شهادة صحية، محضر لعدم الإعلان عن المخازن، محضر لعدم استخدام لافتة باللغه العربية على واجهة المحل، محضر عمل أوكازيون بدون تصريح، محضر لحوم مكشوفة، ٣ محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، محضرين بيع خبز سياحي بأزيد من السعر.

فى مجال الرقابة على البدالين التموين:
تم تحرير ٥ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، محضرين توقف عن الإنتاج.
                   
في مجال المواد بترولية:
تم تحرير ٤ محاضر توقف محطة وقود، محضرين لعدم إحضار الإخطار.

وأعلنت محافظة الاسماعيلية ارقام الشكاوى التموينية وهي 
رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢، 
رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨، وزارة التموين والتجارة الداخلية.
 

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
ازالة تعدي
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
