بتكلفة 56 مليون جنيه.. البحيرة لتوزيع الكهرباء تفتتح موزع توسعة بمحطة العلمين القديمة

وأكد المهندس بهجت عبد الحليم فياض، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أن المشروع يأتي في إطار الاهتمام المستمر بتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية والاستثمارية الجاري تنفيذها بمدينة العلمين والمناطق المحيطة، بما يواكب حجم التوسعات العمرانية الحالية والمستقبلية.

وأوضح أن الهدف من إنشاء موزع توسعة العلمين يتمثل في استيعاب الأحمال المستقبلية لعدد من المشروعات التي تمت دراستها بالمنطقة، ومنها مشروعات مارينا اليخوت، ومارينا 8، وMarina by the lake إلى جانب توفير الخلايا المطلوبة لتوسعات الشبكة، وتأمين التغذية الكهربائية للأحمال القائمة، بما يسهم في رفع كفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة.

وأضاف أن المشروع يمثل إضافة مهمة للبنية التحتية الكهربائية بالساحل الشمالي، خاصة في ظل التوسعات العمرانية والاستثمارية المتسارعة، مؤكدًا استمرار الشركة في تنفيذ خطط التطوير والتحديث لتحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة الأداء بالشبكة.

وأشار إلى أن المشروع تم تنفيذه تحت إشراف قطاعات الشركة المعنية، وبالتنسيق الكامل بين فرق التنفيذ والتشغيل، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة، لضمان تحقيق أعلى معدلات الاعتمادية واستمرارية التغذية الكهربائية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمود عصمت،وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة دعم مشروعات التنمية والتوسع العمراني، وفى إطار خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر لرفع كفاءة واستقرار التغذية الكهربائية بالمناطق الجديدة.