طاهر: مشروع «الدلتا الجديدة» نقلة نوعية في مسار التنمية الشاملة

أشاد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الدلتا الجديدة التنموي المتكامل في مدينة الضبعة، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية، ويعكس إرادة سياسية واعية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من الموارد.

وأوضح طاهر، في بيان له، أن تصريحات الرئيس خلال الافتتاح حملت رسائل بالغة الأهمية، في مقدمتها التأكيد على أن ما تحقق في المشروع هو نتاج خالص لتكاتف مؤسسات الدولة وسواعد المصريين، بما يعزز الثقة في قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة وفق رؤية علمية مدروسة.

تفاصيل المشروع للمواطنين والمستثمرين

وقال النائب محمود حسين طاهر إن توجيهات الرئيس بضرورة شرح تفاصيل المشروع للمواطنين والمستثمرين تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ مبدأ الشفافية، وإطلاع الرأي العام على حجم الجهود المبذولة، بما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني ورفع الوعي بحجم الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع.

وأضاف وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن المشروع يُجسد نموذجًا متكاملًا للتنمية الذكية، من خلال الاعتماد على بنية تحتية متطورة تشمل شبكات الري الحديثة، ونظم الكهرباء، والطرق، إلى جانب توظيف التكنولوجيا في إدارة الموارد، وهو ما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

وأكد طاهر أن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها يمثل خطوة استراتيجية تعكس كفاءة إدارة الموارد المائية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية، لافتًا إلى أن الدولة نجحت في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية والإنتاج.

واختتم النائب محمود حسين طاهر بيانه بالتأكيد على أن مشروع الدلتا الجديدة التنموي المتكامل في مدينة الضبعة يعزز من مكانة مصر الزراعية، ويدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، مشددًا على أن ما تحقق يمثل مصدر فخر لكل المصريين، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.