المؤتمر: افتتاح «الدلتا الجديدة» يؤكد قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقاً)، يعكس إصرار الدولة المصرية على مواصلة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

واشار إلى أن المشروع يعد من أكبر المشروعات الزراعية والتنموية التي تنفذها الدولة في إطار رؤية الجمهورية الجديدة.

وقال فرحات إن المشروع يمثل نقلة كبيرة في ملف التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، ويؤكد قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات عملاقة في توقيتات قياسية رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية، لافتا إلى أن “الدلتا الجديدة” ليست مجرد مشروع زراعي، بل مشروع تنموي متكامل يرتبط بالبنية التحتية الحديثة وشبكات الطرق والطاقة وإدارة الموارد المائية بشكل علمي ومتطور.

رفع وعي المواطنين بحجم الإنجازات

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن كلمة الرئيس السيسي خلال الافتتاح حملت العديد من الرسائل المهمة، أبرزها التأكيد على أن الدولة تتحرك وفق تخطيط علمي واضح يستهدف تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز قدرة مصر على مواجهة الأزمات العالمية، إلى جانب رسالة الثقة في قدرة المصريين على الإنجاز وتحقيق التنمية بسواعدهم وإرادتهم.

وأشار فرحات إلى أن حديث الرئيس عن أهمية شرح تفاصيل المشروعات للمواطنين يعكس نهجا يقوم على الشفافية والمصارحة، وحرص القيادة السياسية على رفع وعي المواطنين بحجم ما يتم تنفيذه من إنجازات وتحديات في الوقت نفسه، مؤكدا أن هذه الرسائل تعزز حالة الاصطفاف الوطني خلف جهود التنمية والبناء.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن تأكيد الرئيس على تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه والتوسع في مشروعات المعالجة وإعادة الاستخدام يعكس إدراك الدولة المبكر لطبيعة التحديات المائية، وقدرتها على تحويلها إلى فرص حقيقية للتنمية وزيادة الرقعة الزراعية والإنتاج.

وشدد فرحات على أن مشروع “الدلتا الجديدة” يجسد رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتنمية المستدامة، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تمضي بخطوات ثابتة نحو مستقبل أكثر استقرارا وقدرة على تحقيق التنمية الشاملة.