قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
700 كيلو مواد مخدرة.. مصرع مسجل خطر وسقوط إمبراطورية الكيف بـ 84 مليون جنيه
العيد الأربعاء ولا الخميس.. الإفتاء تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات
إيران تهاجم ترامب: وقع في فخ إسرائيل وسيفقد نفوذ واشنطن بغرب آسيا
الحكومة تفرض رسوم بـ 4 مليار جنيه على جوازات السفر ومغادرة البلاد في الموازنة الجديدة
متحدث "الري": مشروع الدلتا الجديدة نموذج عالمي لتعظيم الاستفادة من المياه ودعم التوسع الزراعي
الصحة تكشف حقيقة وجود فيروس إيبولا في مصر.. اعرف أعراضه وطرق انتقاله
كاميرات وتأمين خارج اللجان.. مفاجأة بشأن امتحانات الثانوية 2026| فيديو
البحوث الفلكية تعلن ميلاد هلال ذي الحجة.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026
الرئيس البرازيلي: سلمت ترامب نسخة من الاتفاق النووي لعام 2010
لا تأثير إشعاعي.. الإمارات تسيطر على حريق قرب محطة براكة النووية نتيجة استهداف بطائرة مسيرة
التوترات في مضيق هرمز تعيد رسم خريطة التجارة البحرية.. وغرب إفريقيا تتحول إلى مركز لوجستي عالمي
الصحة: تقديم 6665 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المؤتمر: افتتاح «الدلتا الجديدة» يؤكد قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة

رضا فرحات
رضا فرحات
حسن رضوان

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقاً)، يعكس إصرار الدولة المصرية على مواصلة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

واشار إلى أن المشروع يعد من أكبر المشروعات الزراعية والتنموية التي تنفذها الدولة في إطار رؤية الجمهورية الجديدة.

وقال فرحات إن المشروع يمثل نقلة كبيرة في ملف التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، ويؤكد قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات عملاقة في توقيتات قياسية رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية، لافتا إلى أن “الدلتا الجديدة” ليست مجرد مشروع زراعي، بل مشروع تنموي متكامل يرتبط بالبنية التحتية الحديثة وشبكات الطرق والطاقة وإدارة الموارد المائية بشكل علمي ومتطور.

رفع وعي المواطنين بحجم الإنجازات

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن كلمة الرئيس السيسي خلال الافتتاح حملت العديد من الرسائل المهمة، أبرزها التأكيد على أن الدولة تتحرك وفق تخطيط علمي واضح يستهدف تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز قدرة مصر على مواجهة الأزمات العالمية، إلى جانب رسالة الثقة في قدرة المصريين على الإنجاز وتحقيق التنمية بسواعدهم وإرادتهم.

وأشار فرحات إلى أن حديث الرئيس عن أهمية شرح تفاصيل المشروعات للمواطنين يعكس نهجا يقوم على الشفافية والمصارحة، وحرص القيادة السياسية على رفع وعي المواطنين بحجم ما يتم تنفيذه من إنجازات وتحديات في الوقت نفسه، مؤكدا أن هذه الرسائل تعزز حالة الاصطفاف الوطني خلف جهود التنمية والبناء.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن تأكيد الرئيس على تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه والتوسع في مشروعات المعالجة وإعادة الاستخدام يعكس إدراك الدولة المبكر لطبيعة التحديات المائية، وقدرتها على تحويلها إلى فرص حقيقية للتنمية وزيادة الرقعة الزراعية والإنتاج.

وشدد فرحات على أن مشروع “الدلتا الجديدة” يجسد رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتنمية المستدامة، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تمضي بخطوات ثابتة نحو مستقبل أكثر استقرارا وقدرة على تحقيق التنمية الشاملة.

أستاذ العلوم السياسية رسائل الرئيس الدلتا الجديدة تحقيق الأمن الغذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

بسبب الجلباب الصعيدي.. منع مواطنين من دخول عرض فيلم أسد بسينما أحد الفنادق

بسبب الجلباب الصعيدي .. منع مواطنين من دخول عرض فيلم «أسد» بسينما وسط البلد | شاهد

صلاح عبد الله

«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

ترشيحاتنا

الذهب

الذهب في مصر يرتفع 25 جنيهًا رغم هبوط الأوقية 4% عالميًا والجنيه يسجل 55 ألفا

احمد اسماعيل

اتحاد الصناعات: الدلتا الجديدة محور تنموي يدعم الاقتصاد الإنتاجي

جانب من اللقاء

وزيرة الإسكان تبحث مع نظيرها العُماني تعزيز التعاون في التنمية العمرانية

بالصور

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة
ازالة
ازالة

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة شوي الريش بالعسل

لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد