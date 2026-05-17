هدوء داخل اللجان وحزم ضد الغش.. مدير تعليم جنوب سيناء تتابع الامتحانات ميدانيا

تفقدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد 17 مايو، عددًا من لجان امتحانات النقل بمدينة طور سيناء، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

وأكدت، خلال جولتها التفقدية، ضرورة توفير أقصى درجات الهدوء والانضباط داخل اللجان، مع التشديد على منع دخول الهواتف المحمولة نهائيًا، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشملت الجولة مدرستي الزهراء للتعليم الأساسي و30 يونيو للتعليم الأساسي، حيث تابعت سير أعمال اللجان، ومدى التزام الطلاب بالتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات، كما تابعت أعمال التصحيح والرصد وفقًا للتعليمات المنظمة للعمل.

وأوضحت الدكتورة وفاء رضا أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء استعدت بشكل كامل لعقد امتحانات تتسم بالنزاهة والعدالة، مشيرةً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي معوقات قد تطرأ.

وأضافت أنها أصدرت تعليمات مشددة لمديري الإدارات التعليمية بالتعامل بحزم مع أي حالات غش أو إخلال بأمن اللجان، بما يضمن سير الامتحانات في أجواء مستقرة ومنظمة.

وفي السياق ذاته، أدى طلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية امتحان مادة الرياضيات، بينما أدى طلاب المرحلة الإعدادية امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وسط متابعة مستمرة من قيادات التعليم بالمحافظة لضمان انتظام العملية الامتحانية.